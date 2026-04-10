所謂「青春」，最初並非用來形容人，而是指青翠的春天，那樹梢上發芽的嫩綠，萬物復甦的意境。春天是嫩綠的，要吃到春天的味道，得抓住那一瞬間；天氣一熱，夏天的陽光一曬，蔬菜的纖維就會變粗變老，野菜在春天特有的清香便消失，變得不是味兒了。所謂野菜，以前是吃野的，現在當然是人工培植了。

在香港，以前有老三陽，讓我們輕易購得各色江南美食與鮮貨，那兒的野菜蔬菜鮮度與品質之出眾，令人恍若置身江南一樣。老三陽結業後，少了一所近便又貨品齊全的店子，偶爾閒晃路過白沙道舊址，卻再也看不見那些高高掛起來的風雞、風鰻與火腿，那些在舖前擺放整齊的鹽水鴨腎(或是火雞腎)，還有那些長年受歡迎的湖州粽，和那滾燙電飯煲內的茶葉蛋……當然也看不見打扮講究的上海阿姨們既豪氣又細心地挑選貨品，耳邊不再傳來她們那時而像燕語呢喃、時而像機關槍聲的上海話。猶記得老三陽老闆祈小姐教我怎樣炒「草頭」，叮囑我必須要下重油(最好用豬油)、用玫瑰露炒，我豈敢不從？那綠油油的滋味，讓人彷彿吃下了一盤青春。