所謂「青春」，最初並非用來形容人，而是指青翠的春天，那樹梢上發芽的嫩綠，萬物復甦的意境。春天是嫩綠的，要吃到春天的味道，得抓住那一瞬間；天氣一熱，夏天的陽光一曬，蔬菜的纖維就會變粗變老，野菜在春天特有的清香便消失，變得不是味兒了。所謂野菜，以前是吃野的，現在當然是人工培植了。
在香港，以前有老三陽，讓我們輕易購得各色江南美食與鮮貨，那兒的野菜蔬菜鮮度與品質之出眾，令人恍若置身江南一樣。老三陽結業後，少了一所近便又貨品齊全的店子，偶爾閒晃路過白沙道舊址，卻再也看不見那些高高掛起來的風雞、風鰻與火腿，那些在舖前擺放整齊的鹽水鴨腎(或是火雞腎)，還有那些長年受歡迎的湖州粽，和那滾燙電飯煲內的茶葉蛋……當然也看不見打扮講究的上海阿姨們既豪氣又細心地挑選貨品，耳邊不再傳來她們那時而像燕語呢喃、時而像機關槍聲的上海話。猶記得老三陽老闆祈小姐教我怎樣炒「草頭」，叮囑我必須要下重油(最好用豬油)、用玫瑰露炒，我豈敢不從？那綠油油的滋味，讓人彷彿吃下了一盤青春。
這幾年因公務到訪北京，由於是帶遊學團，須照顧學生，責任重大，心情當然跟旅遊不一樣，但這也是我跟學生們及同事們好好相處的機會，也是我買當造野菜的好時機。去年特地從北京買來新鮮茴香到香港，包了幾批茴香豬肉餃子，那滋味、那香氣，至今難忘。今年的北京之旅，在超級市場遇上各色翠綠當造蔬菜，趕緊拍照好讓各位讀者看看。在拍照的當兒，一位老太太對我表示好奇，我跟她解釋說自己是從香港來遊玩的，老太太便熱情地為我介紹野菜「麵條菜」的煮法，令我獲益良多。先賣個關子，稍後再與大家分享。
忽然想到，怪不得我對王家衛拍攝的電視劇《繁花》那麼着迷，不懂上海話的我還要故意選看上海話原聲的——原來我記掛那曾經熱鬧的白沙道，那呢喃軟語，還有那些如汪小姐般敢愛敢恨、性格鮮明的上海阿姨。我想，大概阿姨們跟我一樣討厭梅萍——那個只管嫉妒又欠缺才華卻手段卑鄙的職場蛀米蟲。
還是就此打住，得留些空間讓編輯大人刊登照片，否則可真辜負了青春！