走出哀傷迷官的職場達人

哀傷不應被計時，但生活需要一個出口……

走出哀傷迷官的職場達人

【生、老、病、死……人生必經階段】 Wendy 是我的一位讀者，也是典型的中環上班族。她做事俐落、準時交貨、從不缺席任何會議。但在過去一年，她開始經常遲到、錯過 deadline、甚至在會議中突然沉默不語。沒有人知道，她的母親在半年前突然離世。 Wendy 與母親關係非常緊密，母親一直是她情緒的錨點。喪親後，她沒有請假太久，很快就回到辦公室。她以為「正常生活」就是最好的療癒。但事實是，她每晚失眠，反覆回想母親臨終前那一句未說完的話；她開始避免走進母親曾喜歡的茶餐廳；她刪掉手機裡母親的電話號碼，因為每次看到都會崩潰。她沒有哭出來，卻在地鐵上不自覺流淚，到站前迅速擦乾。

半年後，Wendy 被診斷出持續性複雜性哀傷障礙 (Prolonged Grief Disorder, PG) 及重度憂鬱症 (Major Depressive Disorder, MDD)。她不是走不出來：而是從未真正走進去過。

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【當哀傷變成一座走不出的迷宮】 一般哀傷會隨時間逐漸柔軟，但複雜性哀傷像卡在傷口裡的碎片，愈埋愈深，刺痛日常的每個動作。Wendy 無法專注工作，對以往熱愛的攝影失去興趣，甚至開始覺得「如果我開心，就是背叛媽媽」。她把自己鎖在哀傷裡，以為這就是忠誠。 直到她連起床刷牙都覺得像攀山，才終於走進輔導室。

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【輔導員：不是要你放下，而是幫你安放】 輔導員【註1】沒有急著要她「正面思考」，也沒有說「時間會治療一切」。反而對她說了一句讓 Wendy 記住的話： 「你不需要停止懷念媽媽，但你需要一個方式，讓你能夠在想念她的同時，也繼續活著。」 這就是「複雜性哀傷治療」的核心：不切斷連結，而是轉化連結的方式。 輔導員陪 Wendy 一步一步處理「未竟之事」(Unfinished Business)：她寫了一封從未寄出的信給母親，說出那句來不及講的「對不起，那天我沒有留在醫院更久」。然後，輔導員引導她看見：即使母親不在，她仍然可以帶著她的價值觀：善良、幽默、煮一桌好菜……繼續過生活。

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【保留一個空間：每天十分鐘，把「哀傷」請出來坐坐】 其中一個最簡單卻最有效的練習，是 「保留一個空間」儀式。 Wendy 在家中的書架旁，騰出一個小角落。放上母親的一張黑白照片：是她年輕時笑得最燦爛的那張，旁邊擺一隻她常用的陶瓷杯。 每天晚飯後，她給自己設一個 10分鐘的計時器。坐下來，看著照片，說話、哭泣、沉默，都可以。她試過對照片說：「媽，我今天升職了，但我想你第一個知道。」也試過整整10分鐘只是握著那隻杯子發呆。 計時器一響，她站起來，對自己說：

「今天我已經好好想念過你了。現在，我要繼續過我的生活。」 剛開始很難。他曾經三次按掉計時器，坐了一小時。但輔導員沒有責備，只是請她「明天再試一次」。慢慢地，Wendy 發現：原來哀傷不需要被解決，只需要被允許出現，然後被安放回一個固定的位置。 三個月後，Wendy 告訴輔導員，她開始能重新煮飯了：母親教她的那一鍋番茄薯仔湯。她甚至拍了照，沒有發給任何人，只是存在手機裡，當作一種無聲的對話。

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【哀傷不會消失，但空間會變大】 Wendy 仍然會在某些日子突然難過：母親的生忌、農曆新年、偶然在街上看見一件她會喜歡的外套。但現在，她不再驚慌。她知道，那個角落一直都在。她可以把哀傷帶去那裡，坐下來，好好招待它，然後站起來，關上燈，繼續工作、約朋友、甚至計劃一趟旅行。 她沒有放下母親。她只是學會了，在懷念與生活之間，留一道可以開關的門。

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【給每一位正在哀傷中掙扎的你】 如果你身邊有朋友像 Wendy 一樣：喪親後超過半年，仍然無法正常工作、社交退縮、反覆陷入罪惡感或麻木……請不要只說「加油」或「看開點」。你可以做的，是分享這篇文章給他們，或默默陪伴他們去尋求複雜性哀傷治療。 哀傷不應被計時，但也不應被允許摧毀一個人的生命。那個小小的角落、那十分鐘的計時器，有時候，就是一個人在深淵裡可以抓住的第一條繩索。 你不需要忘記誰。你只需要記得，你仍然值得好好活著。