我很忙但我愛你

當「我愛你」變成「我很忙」：5分鐘如何拯救一段關係？

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【仿似分租房客的夫妻】 「我們有多久沒有好好坐下來聊過了？」Robert 的妻子上星期終於忍不住，在深夜十一點，望著剛剛下班回到家、連領帶都還沒解下的 Robert，眼眶泛紅。 Robert 是典型的香港中層管理者，早上九點上班、晚上十點下班是常態，WhatsApp 永遠有幾十個未讀訊息。他並非不愛妻子，而是每天回到家時，已經累到連說一句「今天怎麼樣」都覺得是負擔。久而久之，兩個人活像同一屋簷下的「分租房客」：一個看電視，一個滑手機；一個睡覺，一個上班。親密感，在日程表的縫隙中慢慢流失。

直到有一晚，妻子終於開口：「我覺得我們不像夫妻。」Robert 愣住了：他沒有出軌、沒有家暴、薪水準時上繳，為什麼還是會出問題？

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【輔導員提醒：你將親密當成「奢侈品」】 他們終於決心尋求輔導支援【註1】。輔導員沒有立刻給出什麼複雜的技巧，反而問了一個很簡單的問題：「你們把『親密時間』放在日程表的哪個位置？」 Robert 誠實地回答：「放在『做完所有事情之後』。」 輔導員笑了笑：「那樣的話，就永遠不會有。因為做完所有事情之後，通常已經是凌晨，或者兩個人都已經耗盡了。你們把親密當成奢侈品，但它其實是關係的必需品：跟空氣、水一樣。沒有了它，關係會慢慢窒息。」

Robert 那一刻才明白，自己不是沒有愛，而是錯誤地把愛排在最後。

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【刻意練習：5分鐘高質量見面】 輔導員沒有要求他們大幅度改變生活，反而一起打開 Google Calendar，真的逐個時段看看哪裡可以「硬擠」一些時間出來。結果發現，每晚 Robert 回到家「換鞋、放下公事包、邊滑手機邊走進客廳」的那五分鐘，其實是一個黃金窗口。 於是他們訂了一個非常簡單的協議： 每天下班回到家後的前五分鐘，進行「高質量見面儀式」。 步驟如下： 放下所有東西：手機、公事包、鑰匙、腦海中還沒寫完的報告。 走到對方面前，給一個真實的擁抱(不是拍拍背的那種)。 然後只做一件事：專心聆聽對方說「今天過得怎麼樣」。 不准談家務、不准談工作煩惱、不准教對方做事、不准給建議。

Robert 承認，頭三天非常不習慣。他覺得「抱一下然後聽她說今天買了什麼菜」好像很無聊。但第四天，妻子在分享的過程中突然提到公司有同事為難她，她眼眶濕了：Robert 才發現，原來妻子一直沒有地方可以說這些。 他沒有給解決方案，只說了一句：「辛苦你了。」妻子竟然破涕為笑：「好久沒聽你這麼說了。」

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【五分鐘，夠不夠？】 你可能會問：五分鐘真的有用嗎？ 事實是，五分鐘不能解決所有問題，但五分鐘可以打開一個缺口。 當 Robert 堅持了兩個星期，妻子開始不再在他回到家那一刻擺臉色；而 Robert 自己也發現，那五分鐘的專注連結，反而讓他放下了白天的壓力：原來聆聽伴侶，本身已經是一種放鬆。

一個月後，妻子主動跟朋友說：「他還是很忙，但我知道他心裡有我。」

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【給忙碌的香港人】 我們常常以為，親密時間要靠「放假」、「去旅行」、「浪漫晚餐」。但現實是，香港人的日程表永遠不會突然多出三個小時。真正維繫關係的，從來不是時間的長短，而是你有沒有把對方放在「優先」，而不是「剩餘」。 Robert 的故事並不特別，他只做了一件事：把見面那五分鐘，從垃圾時間變成一日的重點時段。 如果你身邊有朋友像 Robert 一樣：明明愛對方，卻被工作榨乾到連擁抱的力氣都沒有：請你把這篇文章轉發給他。