每天上班都會在此經過。

那是一場在優雅與凡俗間的錯身：一面是札哈哈蒂Zaha Hadid與貝聿銘親手裁出的萬花筒與稜鏡，正對著維港灑落萬頃琉璃；一面卻是那灰撲撲、笨重且沉默的混凝土天橋，配上生鏽欄杆，相形見絀之餘，更生硬地切斷了那份現代城市清幽的美態。

這維多利亞城雖有那高聳入雲的孤傲，卻偏偏忘了腳下每一寸轉彎處的溫柔。若能借來那十九世紀末北美「城市美化運動」The City Beautiful Movement的一盞燈，或是意大利名師莫斯梅奇Sergio Musmeci那如蟬翼般輕盈的結構靈感，讓連接行人的市政基建不再只是冷冰冰的工程算式，而是與建築共舞的綢緞，那該有多好？天橋不應是街頭猙獰的傷疤，它本可以是一段流動的樂譜，每一級石階都該有它自己的節奏，每一根樑柱都應在光影中尋得它應有的風流。