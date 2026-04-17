期待以久的冰島之旅終於畫上完美句號。跟我想像一樣，這個地方，只有最天然最原始的東西。峽谷、瀑布、火山、彩虹、冰川，還有自由奔放的動物，說它是洗滌心靈的天堂，一點也不誇張。站在這片壯麗的大地上，你會突然覺得自己很渺小，平常腦海裡那些煩惱，瞬間變得微不足道。
BonnieEE是我離港時貓咪的超級保母，她不滿：「照顧牠們真很忙碌。這兩星期，我的白髮都跑出來了。」我安撫她：「但當中定必有溫馨的時刻。」她說：「日後，我還是間中來跟牠們玩耍好了。」續問：「有手信嗎？」我說：「當然有，讓我休息一會才找給你！長程機很累人啊！」她笑說：「這悠長假期，你有增磅嗎？」我說：「平均每天也行一萬步，早上都是自己煮，還有冰島乳酪相伴，磅數還下跌了呢！」
她驚訝問：「我見你旅行時也大吃大喝！竟能跌磅？」我解說：「首先，早餐絕對對體重舉足輕重，大部分研究指出，有吃早餐的人，全日的飽足感較高，若果沒吃早餐，飢餓荷爾蒙也會增加。一份有助減磅的早餐，還要配合豐富的蛋白質，在冰島很流行的「冰島乳酪」真的大有幫助，只是一盒170克的，已經有約16克蛋白質，相等於兩隻雞蛋的分量了。另外，冰島乳酪是由脫脂奶發酵而成，因此脂肪很低呢！就算我選藍莓紅莓口味，每100克的糖都只有4.1克，比傳統果味乳酪都低得多，十分適合減磅戰友。」
她問：「那麼，你有買來給我嗎？」我笑說：「香港也有售。不過，不一定要食這個乳酪，其實只需要在早餐加點高蛋白食物便可，例如雞蛋、吞拿魚或希臘乳酪等。」她靈機一觸：「我想到手信了，你幫我在夏天前多減8磅，並供應一個月的冰島乳酪給我吧！」我無奈說：「你真懂挑，這款乳酪在香港賣得很貴呢！」