期待以久的冰島之旅終於畫上完美句號。跟我想像一樣，這個地方，只有最天然最原始的東西。峽谷、瀑布、火山、彩虹、冰川，還有自由奔放的動物，說它是洗滌心靈的天堂，一點也不誇張。站在這片壯麗的大地上，你會突然覺得自己很渺小，平常腦海裡那些煩惱，瞬間變得微不足道。

BonnieEE是我離港時貓咪的超級保母，她不滿：「照顧牠們真很忙碌。這兩星期，我的白髮都跑出來了。」我安撫她：「但當中定必有溫馨的時刻。」她說：「日後，我還是間中來跟牠們玩耍好了。」續問：「有手信嗎？」我說：「當然有，讓我休息一會才找給你！長程機很累人啊！」她笑說：「這悠長假期，你有增磅嗎？」我說：「平均每天也行一萬步，早上都是自己煮，還有冰島乳酪相伴，磅數還下跌了呢！」