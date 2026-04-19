照顧者的入職試原來是照顧自己

照顧家人之前，先照顧好自己：給每個疲憊的照顧者。

照顧者的入職試原來是照顧自己

【急轉直下的苦衷】 Monica 是那種你一看就覺得「佢好叻」的女人。四十出頭，做市場推廣總監，做事爽快，說話有條理。但在過去兩年，她逐漸從團隊的靈魂人物，變成一個經常請假、開會時眼神空洞、甚至會在茶水間無故落淚的人。 原因是她的媽媽。媽媽中風後，Monica 堅持不請外傭、不入日間中心，「我自己嚟，係我欠咗阿媽嘅。」於是，她每天清晨六點起床幫媽媽梳洗、餵飯、換片，下班後趕回家煮飯、陪覆診、半夜還要起身兩三次。起初她覺得頂得住，但半年後，她的身體開始還債。

她失眠、心悸、腸胃敏感、頸椎痛到要睇急症。情緒上，她變得易怒、對同事失去耐性，連最愛的打邊爐都提不起勁。她以為自己只是「攰啫」，直到有一天，她在公司洗手間對著鏡子，突然覺得自己好像一部沒電的手機，插住充電線，但數字永遠停在 1%。

照顧者的入職試原來是照顧自己

【面對現實】 Monica見輔導員時【註1】，已經同時出現三個狀況：照顧者耗竭 (Caregiver Burnout)、適應障礙症 (Adjustment Disorder, AD)，以及重度憂鬱症 (Major Depressive Disorder, MDD)。 「我覺得自己好廢。」她第一句話就是這樣說。 輔導員沒有急著處理「病症」，而是從她最熟悉的日常入手：接納輔導。不是要她「正面啲」，而是先讓她承認一個事實：你正在承受超出負荷的重量，這不是你的錯。

輔導員請她做一個簡單練習：回想過去一星期，除了睡覺和返工，她把多少時間給了媽媽？多少時間給了自己？她寫下來，發現比例是98%比2%。那2%是沖涼和去廁所。 「你覺得自私同責任嘅界線喺邊？」輔導員問。 她想了想：「如果我停低，阿媽會有事。」 這正是照顧者最常見的信念：將「自我照顧」等同於「自私」。在輔導過程中，他們花了很多時間重新定義：休息不是逃避，而是讓你有能力繼續照顧。就像飛機安全示範說的：先戴好自己的氧氣罩，才幫別人戴。

照顧者的入職試原來是照顧自己

【三個練習】 輔導員給她第一個「練習」，不是改變甚麼，而是學習辨識照顧者耗竭的徵狀。我列了一張清單給她： 身體：長期疲倦、頭痛、胃痛、免疫力下降 情緒：易怒、無助、麻木、經常想喊 行為：失眠或嗜睡、飲食失調、逃避社交 思想：「我做極都唔夠好」、「冇人幫到我」 Monica 對住清單，幾乎每一項都打tick。她說：「原來我一直以為嘅『正常攰』，其實係病徵。」 第二個「練習」，是處理罪惡感。輔導員用了一個很簡單的提問框架：「如果今日病咗嘅係你，你希望阿媽點做？」她說：「梗係叫佢休息啦，睇醫生啦。」我問：「咁點解你唔准自己休息？」她沉默了很久，然後哭了。

罪惡感的根源，往往不是「做得不夠」，而是「對自己用咗另一套標準」。 第三個「練習」，也是最生活化、最關鍵的：法定休息時段。 輔導員請 Monica 打開手機日曆，在每星期強制預留一個「不可動用」的時段：即使只有30分鐘。她把時間定在星期六下午三點到三點半，標記為「Monica 時間」，紅色，不可改動。 頭兩個星期，她根本做不到。不是媽媽突然要覆診，就是她自己覺得「不如做埋呢樣先」。直到第三次見面，輔導員問：「如果你老闆叫你呢段時間開會，你會點？」她說：「我會推。」我說：「咁你對自己嘅承諾，點解可以隨便推翻？」

這句話擊中了她。 從第三個星期開始，她真的守住了那30分鐘。有時落樓下公園坐吓，有時戴住耳機聽歌，有時只係攤喺梳化望天花板。她說：「頭兩次好唔習慣，覺得自己好似偷緊懶。但後來我同自己講：『休息係為咗走更遠嘅路，呢個係我對自己同對阿媽嘅責任。』」

照顧者的入職試原來是照顧自己

【終於諗通……】 慢慢地，她開始主動問：「其實有冇社區資源可以幫手？」輔導員跟她一起找了附近的長者日間中心，申請了暫託服務。她第一次把媽媽交俾人照顧幾個鐘，自己去了做 facial。她回來告訴我：「原來幾個鐘唔理阿媽，個天唔會跌落嚟。」

三個月後，Monica 的憂鬱症狀明顯減輕。她依然照顧媽媽，但不再是一個人死撐。她學會了說「我需要休息」，也學會了說「可唔可以幫手」。

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【小故事，大道理】 Monica最近的一句話，令輔導員好深刻：「我以前以為照顧阿媽係愛，原來唔照顧自己，連愛嘅能力都會冇。」 如果你身邊有朋友像Monica一樣：長期照顧家人、從不喊累、總是說「我頂得住」……請你把這篇文章轉發給他們。 不是要他們辭職，不是要他們送家人去安老院。只是請他們做一件事：打開日曆，為自己留30分鐘。紅色，不可動用。