家庭照顧者與被照顧者之間的角力 《李克寧 木乃伊》以邪靈活屍締造痛感恐懼

小時候看《寰宇搜奇》，看到那幅非常駭人的木乃伊圖片，再加上那些言之鑿鑿的標題：「英國考古學家在埃及帝王谷發現了圖坦卡門木乃伊 金質靈柩中長眠了三千多年」，便會好幾個晚上睡不著覺，木乃伊的恐怖身影在腦海中揮之不去。直到千禧年觀看《盜墓迷城》，木乃伊的形象更是深入我心。想不到差不多二十多年後的今天再看《李克寧 木乃伊》，對木乃伊有了全新的詮釋，加入了大量驅魔元素，有時甚至像一頭洪水猛獸噬咬活人，看來又要有好幾個晚上睡不著覺。

監製溫子仁以及憑《鬼玩人：復活》取得票房與口碑的愛爾蘭導演李克寧，決定擺脫過往大眾對木乃伊的固有形象，捨棄傳統的「繃帶乾屍」設定，創作出「活體木乃伊」。故事講述一個住在埃及的美國家庭，小女兒被人拐走，八年後在一具石棺裡被找到。她已經變成了一個半人半木乃伊的邪惡生物。之後，父母用無限的愛與包容接她回家照顧，直到這份愛與包容徹底崩潰，小女兒化身成為一個被邪惡力量附身、到處肆虐的活人木乃伊。

恐怖電影中的恐怖元素來自幾個方面，主要是未知的恐懼，最常見的呈現方式是jump scare；又或是一些極其醜陋厭惡的人事物。在《木乃伊》中這些元素也非常完備地呈現並滿足觀眾，但最令人喘不過氣、全片處理得最好最能引領高潮的是有關痛感的表現。導演成功營造出令人不適的「痛感恐懼」。

片中角色身體的疼痛感被放大，例如經常出現半人半木乃伊的女兒皮膚嚴重潰爛的情況，讓人看罷慘不忍睹；其中最讓人煎熬的一幕來自女兒出現腳趾甲異常，偉大的母親希望為身體僵硬的女兒剪指甲時，因為母親的一意孤行讓女兒腳趾甲連皮帶肉都狠狠地撕下……這類關於痛感的特寫在電影中比比皆是，引起觀眾強烈的生理不安共鳴，讓受眾不只會被嚇到，就連身體也產生強烈不舒服的共感。

上述提到母親的一意孤行讓女兒腳趾甲連皮帶肉被狠狠撕下，這裡也牽涉到電影第二個重點：母愛。《木乃伊》不只強調恐怖的感官刺激，更有關於家庭的感情描寫，對女兒被擄走後家庭出現悲傷的細膩刻畫，以及父母面對女兒異變時那種「想愛卻不敢靠近」、「想照顧同時感到厭惡」的拉扯感，是電影比其他同類型恐怖電影出色的核心，同時也令電影出現一個更普世更具社會性的議題：居家照顧支援。

在這齣以邪惡、噁心為主的恐怖片裡，我居然看到了一些關於「照顧者與被照顧者」家庭倫理議題的探討，電影中出現家庭中的照顧者與被照顧者。撇開所有撞邪、見鬼、邪門的東西，這個小女孩的病徵，其實就是一個患有嚴重皮膚病和精神問題的女兒。如果家裡有一個嚴重病患，家人該怎麼面對？要如何承受外界的壓力？要如何消化照顧過程中的失敗、氣餒與煎熬？要如何壓制內心忍不住浮現的黑暗念頭？

《李克寧 木乃伊》並非對過往如《盜墓迷城》經典木乃伊電影的簡單復刻，而是一次聚焦純粹恐怖的重新想像，它將經典木乃伊的怪物形象昇華成邪靈，再與現代家庭創傷、個人情感經歷巧妙融合，為觀眾帶來一種兼具痛感、恐怖以及有關家庭照顧者與被照顧者之間倫理的綜合觀影體驗。