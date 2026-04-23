我的工作是討好上司？

今期可能觸及大部分打工仔的心聲：當「討好上司」變成焦慮的源頭。當中感謝Belinda樂意分享她的復原之路。

永不說「不」 在繁囂的中環寫字樓裡，Belinda是那種永遠不會說「不」的同事。上司一個眼神，她可以加班到凌晨；上司隨口一句「呢份嘢可以再好啲」，她便徹夜難眠，反覆修改早已達標的報告。 問題不在於勤奮，而在於那份近乎窒息的恐懼：「如果上司唔鍾意我，我喺呢間公司就冇價值。」 這種恐懼慢慢侵蝕她的日常。開會前，她會手震、心跳加速；每當上司走過她的座位，她會不由自主地屏住呼吸，檢查自己是否「做得夠好」。明明能力不差，表現卻愈來愈走樣：因為她把所有精力都花在揣摩上意，而不是專注工作本身。

實況 心理學上，Belinda已出現典型的社交焦慮症(Social Anxiety Disorder/ Social Phobia)徵狀，並伴隨依賴型人格障礙(Dependent Personality Disorder, DPD)特質：過度需要被他人認可、害怕失去支持、難以獨立作決定。她的核心信念是：「我必須被所有人喜歡，尤其是上司。」 這種信念，像一個無底深淵。

「接納輔導」啟動了新開始 Belinda最終經同事介紹，尋求輔導支援[註1]。輔導員沒有急於否定她的想法，而是先做接納：接納她「害怕不被喜歡」這份情緒是真實的、有原因的，不批判她的恐懼。 然後，進入認知行為治療(Cognitive Behavioral Therapy, CBT)的核心工作：挑戰適應不良信念。

「妳係咪一定要被上司鍾意，先做到嘢？」 「如果上司唔特別喜歡妳，但妳嘅報告依然準確、業績依然達標，咁妳算唔算一個好員工？」 這幾個問題，像一盆冷水潑醒Belinda。她從未想過，「專業表現」與「個人喜好」原來可以是兩回事。 輔導員邀請她做一個大膽的假設練習：「就算上司今日唔喜歡妳，會發生咩最壞情況？」她想了很久，最終說：「可能⋯⋯都冇咩嘅，唔會炒我，只係我自己唔舒服。」 那一刻，她開始明白：不被喜歡，不是世界末日，而是一種可能性。

「專業表現」vs「個人喜好」分離練習 為了將這種領悟落地，Belinda 開始了一個很簡單、但極具力量的每日分離練習。 每天工作結束時，她會拿出筆記本，回答兩個問題： 1) 今天我工作上完成了甚麼？(例如：完成季度分析報告、回覆所有客戶電郵、協助團隊解決系統問題) 2) 今天我感覺上司是否喜歡我？ (例如：佢冇同我講早晨、開會時冇望住我、佢讚咗另一個同事) 她強迫自己將兩個答案分開記錄，不混為一談。第一欄是「專業事實」，第二欄是「主觀感受」。

頭一個星期，她仍然糾結：「佢唔喜歡我，所以我嗰份報告一定做得唔好。」但當她翻查第一欄，明明報告已經按時完成、數據準確、客戶滿意。矛盾出現了：客觀做得好，主觀覺得不被喜歡，兩者竟然可以並存。 慢慢地，她練習脫鈎：不再容許「上司的態度」否定「自己的工作成果」。 三個月後，Belinda的情況明顯舒緩。她仍然會留意上司的表情，但那不再主導她的情緒。她學會了：被喜歡是Bonus，專業才是本分。

關心自己和他她 香港職場節奏快、壓力大，我們很容易將自我價值綁在別人的評價上，尤其是手握升遷大權的上司。但如果你發現自己或身邊的朋友，開始因為「擔心不被喜歡」而影響工作、失眠、心跳手震，請不要輕視。