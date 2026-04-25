當放棄夢想成為照顧家人的代價

Mark是我的一位老讀者，三年前第一次收到他的電郵時，他說自己「像一部只剩一格電量的手機，卻還要同時幫別人充」。

那時候，他剛錯過了晉升部門經理的機會：不是因為能力不足，而是因為他選擇了繼續照顧中風後行動不便的母親。 Mark原本是跨國企業的中層管理人員，公司願意資助他修讀英國的遙距MBA，完成後幾乎肯定可以升職。但課程需要每周兩晚視像上課、每月一個周末到校參與研討會，外加大量的小組項目。他試過一邊陪母親複診一邊用手機聽課，也試過凌晨三點趕完assignment後，清晨六點又要扶母親上廁所。三個月後，他遞交了退學申請。

「我不後悔照顧媽咪，但我後悔放棄了自己。」他在電郵裏寫道。 這句話，是他後來確診持續性憂鬱症(dysthymia)的起點。

未被哀悼的失落 Mark最終去見輔導員[註1]的時候，已經持續兩年情緒低落。他沒有哭天搶地，甚至能正常上班、陪母親做物理治療，但那種「活著像交功課」的感覺，像霧一樣籠罩着他的每一天。精神科醫生給他開了抗抑鬱藥，診斷是重度憂鬱症(major depressive disorder)合併持續性憂鬱症：即所謂的「雙重憂鬱」。 在輔導室裏，輔導員請他描述那個放棄進修的決定。他說得冷靜，像在匯報工作進度。但當輔導員問：「那個想讀MBA的Mark，現在去了哪裡？」他忽然沉默了很久，然後眼眶紅了。

那一刻，大家都明白：他從來沒有真正為那個「被放棄的自己」哀悼過。 在心理學上，這叫做「未被充分哀悼的哀傷」(disenfranchised grief)。社會往往認同照顧者的犧牲是「應該的」，甚至會讚揚這種無私，於是照顧者自己也不敢為失去的機會感到難過：因為「難過」聽起來像是不孝、像是不負責任。但那份失落是真實的，它需要一個被看見、被承認、被哀悼的過程。

從「放棄」到「暫存」 輔導員用了好幾節時間，做了一件看似很簡單的事：寫一封信給那個放棄MBA的自己。

Mark寫了很長。他感謝那個自己撐過了最艱難的日子，也道歉說「對不起，我當時沒有保護好你的夢想」。寫完之後，他哭了很久。那是兩年來他第一次為這件事流淚。 哀悼之後，輔導員跟Mark開始談「意義重建」(Meaning Reconstruction)。輔導員問他：「在照顧媽媽這兩年，你有沒有任何一刻，覺得自己成長了？」他想了想，說學會了negotiate醫院的預約時間、學會了在極度疲勞時依然保持冷靜：這些其實都是project management和情緒韌性的實戰訓練。 「這些能力，MBA課堂上也未必學得到。」輔導員說。他笑了，那是他第一次在輔導室裏笑。

然後做了一個練習：「夢想的時間膠囊」。輔導員請他把所有因為照顧家人而擱置的夢想寫下來：不只是MBA，還包括他想學的結他、他想去冰島看極光的旅行計劃。他把這些寫在紙上，放進一個鞋盒，裡面還貼了幾個LinkedIn上他欣賞的行業領袖的貼文、一份他自己手寫的五年後理想生活描述。 「我只是暫時把它存放在這裏，等待合適的時機再打開。」輔導員請他把這句話寫在盒蓋內側。 這個練習的心理機制，是把「永久放棄」重新框架為「策略性暫存」。當大腦不再把現狀解讀為終點，抑鬱的無望感就會慢慢鬆動。

時機到了 上個月，Mark傳來一個好消息：母親的身體狀況穩定下來，日間可以到長者中心，晚上有家傭幫忙。他剛剛報讀了一個兼職的商業分析證書課程：不是MBA，但是一個起步。 「我打開了那個時間膠囊。」他在訊息裏說，「發現裏面的夢想沒有過期。」 他的憂鬱症狀仍然偶爾出現，但他已經學會了區分「哀傷」和「絕望」。哀傷是「我失去了那段時間」，絕望是「我永遠不會再有機會」。前者需要被擁抱，後者需要被挑戰：而時間膠囊，正是挑戰絕望最溫柔的工具。