中國人對數字的諧音比較敏感，例如4丶14丶24等與死音相似，相反3及13便認為好意頭，喻意有生氣。其實在玄學角度上，4字並不是不吉利，反而是個吉象。最近，在筆者節目中有觀眾講及，一間在大埔某屋邨的1414凶宅，後來更有其他觀眾回應，令人不禁說一聲：「邪！」

日前有觀眾報料說，約在十多年前，她與家人住在大埔一個屋邨，有一晚發了一個噩夢，這個夢竟然成真。「夢境裡，我看到有人抬住一副棺材，在那條長長走廊慢慢步向我家，然後我便驚醒了。由於翌日是我的生日，噩夢令我有點不安，媽媽亦叮囑我這天要小心行事。不料，那天當我步出大廈門外，便看到警方的封鎖線及一個帳篷，這刻已心知不妙，一定是有人高處墮下。未幾我收到媽媽的來電說，住在同幢大廈的表舅父，就是墮樓的主角！我不禁說了句：真係咁邪！