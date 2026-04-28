日前跟隨香港旅遊業議會出發去到山東考察，真的令我大開眼界，也讓我對香港旅遊業的優勢有更深體會。團員陣容鼎盛，有旅遊事務署官員、旅發局，還有昂坪360同海洋公園的代表，大家一齊去探路，非常有意義。第一站去到淄博，當然要試當地最出名的燒烤，小餅捲肉的食法別具風味。但更重要是感受到齊魯文化的厚重，我們做旅遊都知道，這種文化底蘊對深度遊旅客吸引力很大。下一站青島，這個城市真的不簡單。不再是歐式建築和青島啤酒，我們親眼見到當地機械人產業同高速鐵路的發展，中國式現代化程度令我印象非常深刻。青島成功將歷史文化同創新科技結合，很值得我們參考。再來到煙台，這裡是甲午戰爭的重要歷史現場，站在煙台山燈塔，那種歷史的真實感是書本給予不到的。

當地旅遊業界的朋友，對香港的服務、管理同國際網絡評價非常高。行程中，有一個城市的機場代表明確向業界表示，希望盡快恢復往來香港的直航航班。這點非常重要，因為香港的國際航空網絡四通八達，一旦直航重開，就能將世界各地的旅客源源不絕地帶到山東。山東的風景確實宏偉，有山的氣勢、有海的遼闊。我們香港擁有世界級的接待能力同專業服務，絕對有條件成為內地與國際市場之間的「超級聯繫人」。

內地所有城市正在急速發展，他們需要香港的客源網絡，香港作為超級聯絡人及幫內地企業出海，潛力無限。