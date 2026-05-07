辦公室四色性格—當C遇上I：放下精準，擁抱溫度

在香港這個分秒必爭的都市，辦公室就像一個微型的聯合國：我們來自不同的背景，擁有不同的思維方式，而最常被忽略卻影響最深遠的，往往是每個人內在的「性格密碼」。 DISC四種性格：Dominance(支配型)、Influence(影響型)、Steadiness(穩定型)、Compliance (服從型)：在我們日常相處中，就像四種不同的語言。說同一句話，意思可以截然不同；做同一件事，動機可能南轅北轍。

每種性格，都衍生出獨特的辦公室故事 過去半年，我收集了四個真實改編的辦公室故事[註1]。每個故事的主角，起初都因為誤踩了同事的性格「地雷」而陷入僵局，後來卻發現：只要暫時放下自己最舒服的表達方式，轉換成對方能接收的頻道，那些看似不可化解的衝突，原來只需要一句對的話，就能冰釋前嫌。 接下來的四星期，我會逐一分享這四個故事。今期第一篇，說的是「C型」男同事與「I型」女同事之間的誤會，以及如何透過切換成「S型」的溝通模式，挽回一段差點破裂的合作關係。

C男與I女：當數據遇上熱情，別忘了先給「情緒」一個座位 阿軒是公司的數據分析師，典型C型性格。他做事講求精確、邏輯、有憑有據，最怕含糊其辭和「我覺得」。他習慣把每份報告的數據來源、計算方法、誤差範圍都列得清清楚楚，在他眼中，這就是專業的表現。 新來的市場部同事Joyce，則是典型的I型人。她活潑、健談、充滿感染力，開會時喜歡用故事和客戶反饋來說話。她最重視的是人與人之間的連結，以及「氣氛」。 他們的第一次衝突，發生在一個聯合項目會議上。

阿軒準備了一份長達20頁的數據報告，從頭到尾逐個數字解釋。Joyce在第四頁就開始看手機，阿軒心裡不悅，覺得她不尊重專業。輪到Joyce匯報時，她分享了幾段客戶訪問錄音和一個溫馨的成功案例，阿軒忍不住打斷她：「這些個案有沒有統計顯著性？樣本夠大嗎？」會議室氣氛頓時降至冰點。 會後，Joyce向經理抱怨阿軒「不懂人情世故」、「故意貶低她的工作」(感性主導)。阿軒則覺得Joyce「不專業」、「只會講故事不講數據」(理性主導)。兩人在工作上開始互相迴避，項目進度嚴重落後。

珍惜冰釋前嫌的機遇，要靠性格學智慧 轉機來自一次偶然的電梯相遇。那天阿軒看到Joyce眼睛紅紅的，原來她剛被客戶投訴：不是她的錯，但客戶態度很差。阿軒本想說「那你可以準備數據反駁他」，話到嘴邊，忽然想起上司提醒過他「對Joyce不要凡事講邏輯」。 他深吸一口氣，放下自己C型那種急於「解決問題」的本能，切換成S型：溫柔、傾聽、不批判。 他說：「聽落你今天真的很難受。要不要喝杯咖啡，慢慢說給『軒軒』聽？」 就是這一句話，Joyce的眼淚掉了下來。她說了大半個小時，「軒軒」幾乎沒有給建議，只是點頭、回應「嗯」、「我明白」、「那真的很委屈」。臨走前，Joyce忽然說：「軒軒，謝謝你。我之前覺得『阿軒』好冷漠，原來你也可以很溫暖的。」

性格C的阿軒，其實巧妙地借助「命名法」(Naming)把自己搖身一變，分裂(Split)成為性格S的「軒軒」。

放下自我性格，學習以對方為依歸 之後，阿軒學懂了：和I型同事合作前，藉著「軒軒」(S)的身份，先花5分鐘關心對方「今天怎麼樣」，聽她分享一件小事，回應她的情緒。然後才返回「阿軒」(C)的身份，拿出數據說：「我有一些數字，想請你幫我看一看有沒有用」。Joyce也開始主動問他「這組數據背後的故事是甚麼」，兩人反而成了最佳拍檔。