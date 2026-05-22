及第粥

剛剛從肇慶回來——對，又是學生的內地交流團，我已忘了是第幾次到該地了。對肇慶的印象，大概離不開粽子，因肇慶的其中一種特產就是「裹蒸」，我們香港多稱之為「裹蒸粽」，體積比一般的粽子大和高。今次在肇慶碰見很多裹蒸粽造型的紀念品，原來那是考試開運吉祥物。問老闆何解？答曰：考試高中也——粽的國語與中諧音，裹蒸粽又長得特別高，所以是「高粽」。我趕緊買一個裹蒸粽冰箱貼作為給小兒正正的手信，皆因他今年開始考公開試了！

不同國家有不同的考試開運吉祥物，當中以日本的比較多元而有趣。日本人很重視考試前的「験担ぎ」(げんかつぎ；討吉利、求好兆頭)。不少食品因名字諧音而變成「合格食品」。 豬扒丼/吉列豬扒(カツ丼・とんかつ) 日語「カツ(katsu)」與「勝つ(かつ，勝利的意思)」同音，因此吃豬扒有「一定會勝出」的寓意。在日本，媽媽們會在考試前親手烹製吉列豬扒給在學子女以討兆頭。便利店甚至會在考試季推出「合格版炸豬扒便當」，銷量很不錯呢！

KitKat(キットカット) 「KitKat」的發音在日本會被聯想到「きっと勝つ」(kitto katsu)，意思是「一定會勝利！」因而成為日本最著名的考試零食之一。日本雀巢公司Nestlé Japan還推出過「合格祈願版」、「神社御守版」的KitKat，以及生產可以直接郵寄的特別包裝KitKat ，真具生意頭腦。 章魚燒(たこ焼き) 章魚(八爪魚)的日語是「タコ/たこ」，英語則是Octopus。日本宮城縣南三陸町以當地名產章魚為主題，製作了名為「オクトパス君(Octopus君)」的擺設與紙鎮，作為祈求考試合格的吉祥物。這名稱巧妙地把章魚的英文名稱 Octopus，與日語「置くとパス(オクトパス)」(放著就會考試Pass、順利合格)的說法結合起來，因此深受考生歡迎。這令到章魚燒(たこ焼き)也順道變成考試開運食品。

納豆 納豆並非人人喜愛，但不少日本人深信它會為考生帶來好運。因為納豆是充滿韌力的「粘り強い」(有韌性)，象徵了堅持到底與不放棄的精神，也代表了日本的民俗性。 那麼香港呢？最直接的應該是「及第粥」了吧！「及第」原是古代科舉制度中的用語，意思是榜上有名、成功考取功名。「第」在此是指「科舉榜單、等級、名次」，及第的相反就是「落第」了。及第粥的配料是豬雜，即豬內臟。可惜現代懂吃內臟的孩子不多，恐怕沾不上這個運氣了。

香港人靠實力嘛，運氣其次。祝各位莘莘學子考試成功！