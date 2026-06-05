從《型男飛行日誌》看專業擺渡人的善惡兩面

認識一位大專生友人，今個學期以電影作研究……討論之間，筆者發現這齣電影充滿職場哲學，忽發奇想，分兩期[註1]跟大家分享，文章末段，並附上投票及分享意見欄，作為職場達人的您，願意參與嗎？

小艇、地獄與一腳踢下去 一個把你推下船的人，有可能同時是救你上岸的人嗎？ 《型男飛行日誌》(Up in the Air, 2009)[註2]的主角Ryan，每天的工作就是對別人說「你被解僱了」。他代表僱主宣布一個既定的事實：不是他決定的，不是他能改變的。然而，同樣是這件事，他可以說得讓對方徹底崩潰，也可以說得讓對方在淚水中看見下一條路。 與他形成鮮明對比的，是年輕同事Natalie。她試圖將解僱流程標準化、數碼化、遙距化，用視訊會議取代面對面談話，用劇本取代即時對話。她相信效率就是專業。

這篇文章，我們將透過Ryan與Natalie的對比，重新審視一個核心問題：專業擺渡人，究竟是魔鬼的化身，還是被誤解的拯救者？

既定事實：無關對錯，只關如何傳達 首先要強調一個殘酷的前提：解僱的決定，在Ryan進門之前已經完成。他不是決策者，不是說客，更不是劊子手。他只是一個「被僱用的信差」。 從企業角度來看，當某個產品線被市場淘汰、當某個部門需要重組、當公司面臨轉型，裁員是理性的資源重置。問題從來不是「該不該裁」，而是「該怎麼說」。 Natalie代表了一種極端：她認為解僱可以標準化、數碼化、遙距化。她設計了一套遠距解僱系統，認為這樣更有效率、成本更低、可標準化。她甚至寫了劇本，讓顧問只需按提示點擊選項，就能完成一次「裁員對話」。

但電影告訴我們：效率與專業之間，存在一條看不見的鴻溝。當那位母親在視訊鏡頭前崩潰、揚言要告上法庭甚至自殺時，Natalie才猛然明白：人不是資產負債表上的數字，而「宣布末日」這件事，從來無法被標準化。

小艇隱喻：撐船的人，為何要踢你下水？ Ryan曾經用一個隱喻來形容自己的工作： 「你撐著一艘小艇，在地獄的邊緣，把在水中掙扎的人拉上船。你給他們一條毛巾、一杯熱茶，讓他們喘一口氣。然後，你一腳把他們踢回水裡：但這一次，他們知道該往哪個方向游。」 這個隱喻之所以震撼，是因為它拒絕提供虛假的希望。Ryan不是來「拯救」任何人：他不會給你新工作、不會延長你的試用期、不會替你寫求職信。他能做的，只是在商業浪潮把你徹底淹沒之前，給你最後一口氧氣，並指出一個可能的岸邊方向。

這艘小艇，既是避難所，也是跳板。Ryan的殘忍，在於他必須在對方稍微喘息之後，再次把他踢下水。但他的價值，也在於那一腳的方向，是經過計算的：不是隨便亂踢，而是朝著最近的、最可行的岸邊。 Natalie從未真正理解這個隱喻。她以為解僱是一份文書工作，卻不知道那艘小艇需要的不是劇本，而是對水流的判斷、對遇溺者狀態的解讀，以及那一腳的時機與力度。

角色對比：Ryan的「有溫度的抽離」vs Natalie的「無溫度的效率」 Ryan與Natalie的最大差異，不在於誰更「善良」，而在於他們如何看待「被解僱的人」。 Natalie的視角： ●她視被解僱者為「流程中的一個節點」 ●她相信只要劇本寫得夠好，誰來執行都一樣 ●她沒有惡意，但她從未真正「看見」對方 Ryan的視角： ●他視被解僱者為「一個短暫同船的旅人」 ●他知道自己無法改變結局，但他可以改變對方離開時的方向感 ●他保持距離，但這種距離是為了讓對方有空間呼吸，而不是為了省事

有一段關鍵情節：Ryan帶著Natalie進行一次真實的面談解僱。對方是一位中年女性，哭訴自己從未想像過失去這份工作。Natalie依照劇本回應，語氣生硬，像在朗讀說明書。Ryan卻主動關掉錄音筆，認真地對她說： 「我見過很多成功的人，都是在被解僱之後才找到真正屬於自己的路。你不是失敗，你只是從一個不對的車廂裡下了車。」 這番話不是劇本裡的。這是Ryan用上千次經驗提煉出來的、真正能讓對方聽見的語言。 Natalie不是壞人，她只是還沒有學會：在宣布末日的同時，仍然把對方當成一個完整的人來看待。

情理兼備的邊界：一條極其狹窄的鋼線 Ryan的工作方式，處於一條極其狹窄的邊界上： 太依賴流程(Natalie的方向)：變成冰冷機器的延伸，對方感受不到尊重，反彈更大，甚至引發法律訴訟。 太過投入(如果Ryan每次都跟著哭)：無法完成工作，也無法真正幫助對方看清現實，甚至可能讓對方更加絕望。 Ryan的方式：保持專業距離，但不放棄傳遞一絲可被接收的善意；不給虛假希望，但指出真實的下一段路。 這種能力，不是從教科書或劇本中學來的。它是上千次失敗、調整、再失敗、再調整之後，才能勉強掌握的藝術。

Natalie最終選擇離開這個行業，因為她發現自己無法承受這種張力：她既要成為流程的執行者，又要面對真實的人性反應。這不是軟弱，而是誠實。Ryan選擇留下來，不是因為他冷血，而是因為他找到了與這份張力共存的方式。

從電影延伸到現實：誰還需要這種擺渡人？ 這種「既是毀滅者，又是拯救者」的悖論，不只存在於解僱顧問。 福利部門的審批同事：他們必須按照法規拒絕不符合資格的申請，但同時要面對申請者的眼淚與無助。說「不」的同時不讓對方感到被遺棄，是一門極難的藝術。 前線醫護人員：面對頑固病人，既要清楚告知風險與限制，又要體諒他們的恐懼與無奈。一邊是制度的要求，一邊是人性的掙扎。 審計部與品檢部：當全公司都在努力呈現最好的一面時，他們必須揭開真相。不是為了破壞，而是為了避免更大的災難。

這些角色的共同困境是：你無法只當一個「好人」或只當一個「壞人」。你必須同時承擔兩種角色，並在每一次對話中，判斷當下該偏向制度，還是偏向眼前這個人。 Natalie選擇離開，因為她發現自己無法同時承受這兩種角色。Ryan選擇留下，因為他找到了一種方式：不完全成為任何一個極端，而是在邊界上站穩。

你願意登上這艘小艇嗎？ 回到最初的問題：Ryan是魔鬼還是天使？ 答案也許不在於他，而在於被解僱的人醒來之後，選擇怎麼做。 如果你醒來後咒罵他、拒絕移動、然後繼續沉下去：他就是「惡夢」。 如果你醒來後雖然憤怒，但最終游向了另一個岸邊：他就是「福音」。 如果你是被解僱的一方，你希望面對Ryan(有經驗、冷靜、但會關掉錄音筆跟你說話的人)，還是面對一個像Natalie早期那樣「完全依賴劇本」的傳達者？為甚麼？歡迎留言分享你的看法。[註3]