一場小學Catwalk比賽教懂我們的事

身為職場心理專欄作家，我經常被問到一個問題：「怎樣才能培養出真正有自信、有創意、不怕挑戰的員工？」許多企業花費大量資源舉辦團隊建立工作坊、領導力培訓，效果卻往往曇花一現。有趣的是，真正的答案可能不在企業培訓室裡，而在一個意想不到的地方：馬鞍山區保良局莊啟程小學[註1]的《龍騰霓裳Catwalk Show》。

這個活動橫跨整整一個學年，從2025年12月截止報名，到2026年1月舉行初賽，如今正邁向總決賽的緊張時刻。接近100參賽隊伍/參賽者，這不是一場普通的校內時裝表演，而是一堂濃縮了創意、合作、韌性與自我突破的人生課。

一場比賽，五個舞台：多元才能的肯定 總決賽設有5個大獎，每一個獎項都在肯定不同的才能面向：《平面設計圖》鼓勵美學與視覺表達；《立體服飾設計及製作者》表揚技術與工藝；《模特兒風姿綽約獎》讚賞台型與自信演繹；《親子或小組最合拍獎》重視協作與情感連結；《創新科技大獎》則嘉許敢於突破傳統的膽識。 從心理學角度來看，這種多元獎項設計極具智慧。傳統教育往往只側重學術成績，但這個比賽讓不同天賦的孩子都有機會被看見：有人擅長畫草圖，有人精於縫紉，有人天生具台型，有人腦中充滿科技點子。當一個孩子在自己擅長的範疇獲得肯定，那份「我被看見、我被欣賞」的經驗，會內化為穩固的自我價值感，成為日後面對職場挑戰時重要的心理資本。

角色分工，各司其職：一場完美的協作示範 這個活動最珍貴之處，在於它的運作模式本身就是一個微型社會的縮影。參賽意念由學生產生：這是「創意發起人」；服裝由家長協助製作：這是「技術支援與資源提供者」；老師則嘗試借著這個比賽，把不同科目的元素引進及應用於活動中：這是「跨領域整合者」。 這樣的角色分工，恰好對應職場中高效團隊的運作模式：每個人貢獻自己所長，沒有人包攬一切，也沒有人被遺忘。學生學會提出想法，家長學會陪伴而非代替，老師學會引導而非主導。這份協作的默契，比起任何一節課堂講授，都更能讓孩子體會到「團隊合作的真諦」。

知識跨界的魔法：從STEAM到歷史文化的融合 在知識應用層面，這個比賽展現了跨學科學習的無限可能。科學科的STEAM概念被巧妙運用：初賽片段中，有參賽者在手執的道具上融入煙、霧和光，讓靜態的服裝增添動態的戲劇效果。在歷史文化層面，活動提供給小朋友現代與古代概念共融的機會：要設計一件兼具歷史考究與當代美學的服裝，參賽者必須做大量的資料蒐集，了解不同時代的服飾特色、文化背景與社會意義。 至於步姿台型，則由專科老師協助加入形體表達元素。這不是零散的分科學習，而是讓知識在真實情境中自然流動、碰撞、產生火花。心理學研究指出，當學習內容與真實任務掛鉤時，人的內在動機與記憶留存率會大幅提升：換句話說，孩子們不是在「死記硬背」，而是在「實踐中掌握」。

從天真到自信：成長的兩個階段 觀看初賽的影片，可以清楚見到兩個組別的明顯差異。初級組的孩子天真無邪、四處笑面迎人，整個活動樂也融融。他們未必完全理解比賽的競爭性質，但他們享受過程、享受穿上自己參與設計的服裝、享受在台上被注視的片刻。這種純粹的快樂，本身就是一種珍貴的心理營養。 然而在高級組中，景象截然不同。你開始見證到孩子的成長：他們有自信的台型，有魅力的姿態，舉手投足間彷彿一個小大人。這正是心理學所說的「自我效能感」在萌芽：當孩子親身經歷自己投入心血、站上舞台被看見、被肯定的過程，那種「我做得到」的內在信念，會比任何口頭讚美都來得深刻而持久。

從職場心理角度來看，許多成年人之所以在工作中缺乏自信，正是因為他們在成長過程中缺少這種「被認真對待、被賦予舞台」的機會。而這些孩子，正在經歷的正是最紮實的自信建構過程。

校長的智慧「禮堂是人生的一個舞台」 梁校長[註2]在片段中說過一句話，令我印象深刻，反覆思量：「會場不單只是學校的一個禮堂，而是學生們在人生中的一個舞台。」這句話點出了職場心理學中一個核心命題：環境本身並不決定你，你如何演繹自己的角色才真正決定你。 一個普通的學校禮堂，因為被賦予了「人生舞台」的意義，於是變成了一個神聖的空間。孩子們為這件事投入時間、心血：他們未必能清晰說出自己學到了甚麼，但他們的身體記住了站上舞台的感覺，記住了掌聲響起的時刻，記住了努力過後被看見的喜悅。

梁校長給各參賽者的忠告同樣值得細味：「要在剩餘的時間好好揣摩角色：把服裝、動作、文化、科技、藝術，全部用心演繹出來。」這句話放在職場同樣適用：無論你身處甚麼崗位，真正的專業不在於表面完成任務，而在於你能否深入理解自己的「角色」，把每一個細節、每一份熱情，都融入到你的演繹之中。

小舞台，大啟發：空間從來不是限制 這個活動發生在馬鞍山區，一個香港的住宅小區；它是一個校內活動，沒有華麗的場地，沒有鋪天蓋地的媒體宣傳。然而，一個閉門的校內活動，原來絕對不會受到空間、規模的限制。 真正讓它發光的，是當中的創意、愛心栽培，以及校長、師生、家長各持份者的共同投入。一個活動的深度，從來不取決於它的預算有多大、場地有多豪華，而是取決於參與者願意投入多少心思、多少情感、多少心血。

放眼將來：誰會記得這個舞台？ 大家可以放眼將來。他日，在社會上，會有多少位傑出人士，他們將會提及：他們在年少時，曾經被一個學校的活動所塑造、所啟發？也許是一位設計師，因為小時候贏了平面設計獎而確定了自己的路向；也許是一位工程師，因為那次運用了煙霧與燈光的經驗而愛上了科技創新；也許是一位演員或司儀，因為在高級組舞台上找到自信而決定以表演為志業。 更有可能的是，即使他們沒有走上直接相關的職業道路，那份「我曾經認真投入一件事、站上舞台被看見」的記憶，會成為他們日後面對職場挫折、人生低潮時，內心深處一個穩固的錨點。