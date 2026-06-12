職場達人家庭與進修的掙扎

上周文章刊出後[註1][註2]，收到一位年輕中醫師的來信。他在信中坦率分享了自己的困境： 要兼顧診所工作、進修、家庭，還要抽時間照顧家中長輩。他直言：「魚與熊掌，不可兼得。」 理論上說要審時度勢、終身學習、主動增值，但現實是每天能「搞掂份工」已經很不錯。 他更點出一個殘酷的事實：每個人的能力、實力、家庭負擔不同，尤其要照顧老人家的，根本難以同時做到所有事情。

筆者的刺痛 這位讀者的回應，相當真實，也相當刺痛。 我必須承認，上一篇文章[註3] 集中討論「如何成為公司不可或缺的肌肉」，預設了一個前提：讀者還有餘裕去思考增值、審計自我價值、學習新工具。但對於正在同時應付工作、進修、家庭、護老多重壓力的人來說，這篇文章可能像一份「你唔夠努力」的指責。 這絕非我的本意。

人生階段的現實：有些時候，能守住已經很了不起 職場達人不是超人。我們必須承認，人生有不同的階段： 二十多歲，一人吃飽全家飽，可以全力衝刺、瘋狂進修、轉換跑道。 三十多歲，可能要照顧年幼子女，睡眠不足，能準時交貨已算盡責。 四十多歲，夾在子女與年邁父母之間，俗稱「三文治世代」，每一面都在拉你。 五十多歲，體力下降，但累積了經驗與人脈，可能需要轉型做顧問或教練。 在不同階段，你能投入職場增值的「頻寬」是不同的。那位年輕中醫師既要看診，又要進修，還要照顧老人家：這不是他「不努力」，而是他的頻寬已經用盡。

這時候，與其責怪自己「做不到審時度勢」，不如先接受：能守住份工，已經是對家庭和自己的負責任表現。

另一半與家庭界線：不能假設人人都有支援 上一篇文章提到「居安思危」、「主動增值」，背後其實隱藏了一個沒有說出口的前提：你背後有一個支援系統。 但現實是，不是每個人都有這個條件。 有些人的伴侶本身也在高壓工作，無暇分擔。 有些人是單親家長，獨力支撐。 有些人要照顧長期病患的家人，根本無法抽身進修。 有些人的家人不但不支援，甚至會成為情緒上的消耗。 在這種情況下，硬要套用「你應該每季做自我價值審計」的建議，未免離地。

所以，我必須補充一個更現實的觀點：如果你現階段只能做好一件事，那就先做好那一件事。「搞掂」份工，已經很不錯。不要被「職場達人」的標籤壓垮自己。

專業支援的重要性：你不是孤軍作戰 另一個值得注意的現象是：在香港這個高壓城市，大部分職場人從來沒有接受過職涯規劃或時間管理的專業訓練。 我們從小被教育要「努力工作」，卻沒有人教我們如何分配有限的精神能量、如何設定人生的優先次序、如何在多重角色之間劃下健康的界線。 那位年輕中醫師的困境，其實正正反映了一個缺口：當一個人的壓力已經滿載，他需要的不是更多「應該怎樣做」的建議，而是有人幫他梳理現狀，釐清哪些責任是必須自己扛的，哪些是可以外判、求助、或暫時放下的。

這正是職涯規劃師、時間管理教練、甚至輔導心理學家可以介入的地方。 我並不是說每個人都要花錢尋求專業協助，但至少要知道：當你覺得自己「樣樣都想做，樣樣都做唔好」的時候，這不是你的錯，而是你欠缺一個客觀的外部視角幫你拆解問題。