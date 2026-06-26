傳媒訪問時，總喜歡問我對現在年輕人的看法，怎樣和他們相處，又怎樣管理他們？言下之意，彷彿希望聽到兩代之間的矛盾與代溝。我們集團旗下子公司的合夥人，由25歲到60歲都有，我不覺得他們有太大的分別。社會變化固然很快，但人性不會發生很大的改變。

我認為兩代之間最大的不同，是經濟負擔不一樣而已。同輩的人，經常批評年輕人不受教，鬧兩句便辭職。我總笑說如果我仍在打工，我也接受不了被鬧，因為我不再需要為五斗米折腰。

我們大學畢業的時候，社會以基層家庭為主，根本不會有人去畢業旅行，大都是一畢業便工作。我初出茅廬時，收入有一半給父母養家，希望改善家庭生活。那時候，只要另一份工作能多加500元，我也會考慮跳槽。當時給老闆鬧，也只好忍氣吞聲，因為手停口停。