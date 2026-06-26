傳媒訪問時，總喜歡問我對現在年輕人的看法，怎樣和他們相處，又怎樣管理他們？言下之意，彷彿希望聽到兩代之間的矛盾與代溝。我們集團旗下子公司的合夥人，由25歲到60歲都有，我不覺得他們有太大的分別。社會變化固然很快，但人性不會發生很大的改變。
我認為兩代之間最大的不同，是經濟負擔不一樣而已。同輩的人，經常批評年輕人不受教，鬧兩句便辭職。我總笑說如果我仍在打工，我也接受不了被鬧，因為我不再需要為五斗米折腰。
我們大學畢業的時候，社會以基層家庭為主，根本不會有人去畢業旅行，大都是一畢業便工作。我初出茅廬時，收入有一半給父母養家，希望改善家庭生活。那時候，只要另一份工作能多加500元，我也會考慮跳槽。當時給老闆鬧，也只好忍氣吞聲，因為手停口停。
現在社會以中產家庭為主，年輕人大都沒有家庭負擔。他們不用急著養家，自然有空間去追求別的東西。他們的社會意識較強，工作的滿足感和意義變得更加重要。薪水不是不重要，但如果薪金相若，甚至稍遜，而工作滿足感較大、更有意義，他們大概會毫不猶豫選擇後者。很多人說現在的年輕人重視work life balance，我說我也很重視。我現在每星期只返公司4天，而且每隔一、兩個月便放假，每年還會放一次長假。反正公司上了軌道，同事也未必想和我朝夕相對。說不定我不在公司，他們的工作效率更高。
年輕人其實不太需要管。只要他們認為自己的工作有意義、有滿足感，便會自動自覺去做。與其說是管理，不如說是創造一個讓他們盡情發揮的舞台。兩代之間沒有那麼多矛盾，只是時代不同，追求的東西不一樣而已。搞清楚這一點，就不太難磨合。