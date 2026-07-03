篇幅所限，直接來食譜。以下菜式是很基層的香港家庭菜，調味料配料等的分量酌情增減，不必拘泥。 煎封紅衫魚 材料：紅衫魚、薑數片、葱1棵(切蔥花)、生抽、糖、清水、胡椒粉、食油各適量(調味料分量視乎魚的數目增減） 做法： 1) 紅衫魚徹底洗淨抹乾，在魚腹腔及表面抹上胡椒粉。 2) 燒熱鑊，下油，爆香薑片，將紅衫魚以中火煎至兩面金黃，盛起備用。 3) 原鑊爆香葱花，加入生抽、糖和清水，煮滾。 4) 將蔥花及醬汁澆在煎香了的紅衫魚上。

加水是因為生抽在煮滾後會濃縮了，怕會過鹹；加糖是令醬汁更滋味，而且有少許收汁作用，亦令醬汁有光澤。喜歡拌飯可煮多些醬汁。 番茄煮紅衫魚 材料：紅衫魚、番茄4個切楔形、薑數片、蒜頭2瓣拍扁、蔥2棵切段、番茄醬4湯匙、糖2茶匙、胡椒粉及鹽適量、食油適量 做法： 1) 紅衫魚徹底洗淨抹乾，在魚腹腔及表面抹上胡椒粉及少許鹽。 2) 燒熱鑊，下油，爆香薑片。把紅衫魚煎至兩面金黃，盛起備用。 3) 原鑊爆香蒜瓣及蔥白，加入番茄炒透，加進番茄醬爆香，加糖、胡椒粉調味。

4) 把紅衫魚放入鑊中與醬汁燴煮一會，盛起，灑上蔥葉段，趁熱享用。 先慈做這菜喜下蔥段及拍扁蒜瓣，我另加入番茄醬，喜歡的話也可加入洋蔥。我們家沿用這方法製作番茄煮蛋的醬汁。炒的過程番茄會釋出很多水分，糖的甜味可平衡番茄的酸味，且有收汁作用，煮好後質地就會剛剛好。番茄醬對醬汁的顏色及風味有重大作用。如果想有多些醬汁供孩子拌飯，可增加有關配料。

紅衫魚番茄豆腐湯 材料：紅衫魚2條、大番茄4個切楔形、硬豆腐1磚、薑數片、山藥(鮮淮山)一條去皮切片、青蒜一棵切段、清水約2公升、胡椒粉及鹽適量、食油適量 做法： 1) 小鍋燒熱，加油，爆炒番茄，確保全部以油炒透。 2) 紅衫魚徹底洗淨抹乾，在魚腹腔及表面抹上胡椒粉及少許鹽。燒熱湯鍋或鑊，下油爆香薑片，把紅衫魚煎至兩面金黃，加入青蒜，保留在鍋內繼續加熱。 3) 另用一鍋或水煲把清水煲至大滾，此時以大火燒熱在煎魚的鍋，一口氣倒進大滾的清水，保持高火，徹底滾透。