家是講理但更講愛的地方

從謙謙和童童小時候開始，我就習慣和他們「講道理」。或許有人覺得孩子太小聽不懂，但我深信，孩子從小已像海綿般吸收著大人和社會的價值觀來建構自己的世界，從小耐心向孩子解釋和分析非常重要。
別以為孩子聽不懂，他們看事情有時比成年人更通透、更敏銳。及早讓孩子建立一個「講道理」的世界，讓他們明白每個要求背後的原因，而不是拋出一句：「我是父母，聽我的就對了！」這不僅是尊重，也能培養獨立思考。當然，明白了道理之後，他們最終會作出甚麼選擇，作為父母的我們，也需要學會放手和尊重。
講道理固然重要，但除了道理，家更應該是一個講愛和尊重的地方。
每個孩子也不一樣，謙謙比較理性，看重「公平」與「邏輯」，童童則比較感性，需要的不是分析對錯而是認同。他們教會我，在講道理之前，必須先講愛。
心理學家提出過「先連結，後引導」的概念，當孩子情緒高漲或委屈時，大腦的「理智區」會暫時關閉。若我急著和謙謙爭論公平，或給童童分析對錯，他們根本聽不進去！我們需要先以同理心「連結」孩子的的感受，例如「我知道你現在很生氣」、「我明白你覺得這樣不公平」。當孩子感受到被理解，情緒平靜下來後，處理邏輯的大門才會重新打開，這時候再慢慢講道理，效果才會事半功倍。
如果只講道理不講愛，家會變得冷冰冰；但如果只講愛不講理，又容易失去界線。講道理也要講愛，才是真正的家。