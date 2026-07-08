家是講理但更講愛的地方

從謙謙和童童小時候開始，我就習慣和他們「講道理」。或許有人覺得孩子太小聽不懂，但我深信，孩子從小已像海綿般吸收著大人和社會的價值觀來建構自己的世界，從小耐心向孩子解釋和分析非常重要。

別以為孩子聽不懂，他們看事情有時比成年人更通透、更敏銳。及早讓孩子建立一個「講道理」的世界，讓他們明白每個要求背後的原因，而不是拋出一句：「我是父母，聽我的就對了！」這不僅是尊重，也能培養獨立思考。當然，明白了道理之後，他們最終會作出甚麼選擇，作為父母的我們，也需要學會放手和尊重。