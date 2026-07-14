在金融市場波動或財務狀況突變時急須資金，我們往往會先想到沽出股票或套現物業。然而，許多人卻忽略了手上的保單——具儲蓄或投資成分的人壽保險，當急需資金時，這類保單可成為投保人的「提款機」。

向保險公司作保單貸款：靈活快捷的選擇

多數具有「現金價值」的人壽保險，都容許投保人申請「保單貸款」。這類貸款優點是審批快，保險公司基於保單的現金價值，故毋須繁複的信貸審查程序，個別公司最快1至2個工作天便可發放貸款，而且保單貸款不會影響保單原有權益 。