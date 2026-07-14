在金融市場波動或財務狀況突變時急須資金，我們往往會先想到沽出股票或套現物業。然而，許多人卻忽略了手上的保單——具儲蓄或投資成分的人壽保險，當急需資金時，這類保單可成為投保人的「提款機」。
向保險公司作保單貸款：靈活快捷的選擇
多數具有「現金價值」的人壽保險，都容許投保人申請「保單貸款」。這類貸款優點是審批快，保險公司基於保單的現金價值，故毋須繁複的信貸審查程序，個別公司最快1至2個工作天便可發放貸款，而且保單貸款不會影響保單原有權益 。
向銀行保單融資：資產槓桿的另一途徑
除了直接向保險公司貸款，把保單作為抵押品，向銀行申請「保單融資」，亦是高淨值人士常用的融資手段。透過抵押保單獲取貸款，借入資金作投資或個人周轉用途。保單融資通常能取得比私人貸款更低的利率。保單本身的增值功能亦不會被削弱。銀行對高信貸評級的保險公司，保單貸款成數可達八至九成，融資功能相當強。
此外，有投保人採用「保費融資」，原理類似置業按揭。投保人只須支付部分保費(通常二至三成)，餘額由銀行貸款支付。抵押保單，藉槓桿以較少本金獲得大額保單保障及潛在回報。保費融資一般可「還息不還本」，貸款期內只須按時繳付利息，毋須像樓宇按揭般每期償還本金，大大減輕還款壓力。當然任何形式保單貸款都涉及利率風險。筆者引用香港金管局經典提示：「借定唔借？還得到先好借！」提醒大家借貸前務必三思。保單是風險轉嫁工具，更是極佳財務工具。善用保單，能讓你的資產在面對急流時，依然進退有據。