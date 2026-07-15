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生活
出版：2026-Jul-15 04:00
更新：2026-Jul-15 04:00
童你去玩

砌圖教我的那些事

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過程的意義，比結果更重要。

過程的意義，比結果更重要。

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最近迷上了砌圖，不是幾百塊的簡單圖案，而是1,000到1,500塊的大型砌圖。拼圖的過程，其實很像為人父母的縮影。

打開包裝，倒出混亂的拼圖塊，第一步總要先找邊框、分顏色。育兒也一樣，面對孩子成長的挑戰，有時也會覺得無從入手。就像心理學的「鷹架理論」，父母會在初期幫忙建立邊框和指引，讓孩子在安全的框架內，慢慢梳理出自己的人生。而在幫孩子拼砌拼圖時，我們也在摸索中建構出最適合的育兒方式。

拼圖時常遇到一種情況，就是有一塊顏色和形狀看似完美的拼圖，放下去卻卡住。差一點就是不適合，勉強擠進去最後還是得拿出來換回另一塊。有時父母眼中的「合適」，對孩子來說可能格格不入。每個孩子都是獨一無二的拼圖，不能因為表面「看起來不錯」，就硬生生把他們塞進不屬於他們的位置，有時候父母要學會放手。

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從混亂中建立秩序，可以是治癒的過程。

從混亂中建立秩序，可以是治癒的過程。

面對大型砌圖，難免會經歷無數次想放棄的掙扎。但只要堅持，看著拼圖一塊塊接合，那種滿足感真的很奇妙。「成長型思維」也是這道理，一時找不到合適的拼圖先別灰心，換個角度、調整策略再試試看，至少我們已排除了不合適的一塊。困難與挫折從來不是終點，而是成長的必經階段。

如果市面上賣的是一幅「已砌好」的1,500塊拼圖，即使完成品一樣，但失去了挑戰的意義，你還會買嗎？人生最珍貴的，從來都不是完美的結果，而是我們陪著孩子，從無到有、從迷惘到堅定，一起經歷跌跌撞撞、有笑有淚的過程。

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