最近迷上了砌圖，不是幾百塊的簡單圖案，而是1,000到1,500塊的大型砌圖。拼圖的過程，其實很像為人父母的縮影。

打開包裝，倒出混亂的拼圖塊，第一步總要先找邊框、分顏色。育兒也一樣，面對孩子成長的挑戰，有時也會覺得無從入手。就像心理學的「鷹架理論」，父母會在初期幫忙建立邊框和指引，讓孩子在安全的框架內，慢慢梳理出自己的人生。而在幫孩子拼砌拼圖時，我們也在摸索中建構出最適合的育兒方式。

拼圖時常遇到一種情況，就是有一塊顏色和形狀看似完美的拼圖，放下去卻卡住。差一點就是不適合，勉強擠進去最後還是得拿出來換回另一塊。有時父母眼中的「合適」，對孩子來說可能格格不入。每個孩子都是獨一無二的拼圖，不能因為表面「看起來不錯」，就硬生生把他們塞進不屬於他們的位置，有時候父母要學會放手。