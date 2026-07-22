適當的距離也是一種愛

無論是作為孩子的母親，或是中學老師，每天與青春期的孩子交手已成為我的日常。有些人以為正向教育只適用於小孩子，當孩子長大進入青春期就沒用了。但我一直深信，陪伴的路上，「尊重」與「同理」尤其重要。無論是幼兒，還是有著獨立思想的青少年，都同樣渴望被理解。隨著年齡增長，轉變的，只是我們的表達方式。

正向教育不是溺愛，而是在糾正行為前，先與孩子建立情感連結，不同的只是「執行方式」。幼兒的大腦還在發育，他們需要具體的引導。當情緒失控時，一個擁抱、蹲下平視、溫柔地拍拍孩子已能安撫他們。但面對由荷爾蒙主導的青少年，「抱緊處理」只會換來反感。青少年需要空間，渴望被當作「半個大人」。把命令變成討論，坐在孩子身旁但保留一點空間，適時才拍拍膊頭，再給予一個肯定和信任的眼神。若我們能將心比己，收起「我是你父母，所以我話事」的高姿態，才能拉近心理的距離。