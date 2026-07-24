一場只有贏家的賭局

世界盃已經曲終人散，但挪威航空的一波社交媒體營銷仍為人津津樂道。世界盃八強賽英格蘭對挪威前幾天，挪威航空在IG向英國航空下戰書：如果挪威贏了，英航要把頭像換成挪威航空標誌一天；如果英格蘭贏了，挪威航空也會照辦。 英航回了一句「Don't make bets you can't win」。挪威航空沒有退縮，反嘲諷對方是否怕輸。英航隨即展現英式幽默，用挪威國名「Norway」的諧音回敬：「Scared? Nor-way, mate!」還拍了一段影片，把航班目的地設為奧斯陸，背景配上「It's coming home」，暗示挪威隊要提早回國。

結果英格蘭贏了。挪威航空沒有賴帳，賽後隨即把IG頭像換成英航標誌，發文寫上「It's coming home」和「Well played, England & British Airways」。機組人員也拍了一條短片，喝着茶說：「Well played, England. Fancy a trip to Norway?」順便推銷機票。 帖文最終錄得逾百萬個讚好。馬來西亞航空在留言區笑說，大多數航空公司要6個月和14次審批才能換一個標誌。一句玩笑，正好點出這場營銷操作的難得之處。挪威航空的傳訊經理形容，這是他們「最成功的社交媒體營銷」，估計接觸超過一億人，而且幾乎全是正面迴響。

社交媒體的精神是互動。挪威航空提出賭約、英航接招、其他品牌加入留言、百萬網民追看，然後願賭服輸，笑着找數。這場賭局實際上沒有輸家。挪威輸了球賽，卻贏了曝光和好感；英航不費多少成本，便參與了一場全球矚目的品牌對話；網民則免費看了一場好戲。 挪威和英格蘭都沒有贏得世界盃，但這兩家航空公司都贏了。他們展示了競爭不一定需要惡言相向。創意、膽識、幽默和風度，有時比勝負更令人留下深刻印象。