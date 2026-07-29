很多人覺得帶孩子進廚房會「越幫越忙」，廚房變了孩子的禁地。當然，相比起自己一手包辦，和孩子一齊烹調會需要更多時間，失敗的機會率也會大大提升！但這些多花了的時間，或是「失敗」的製成品，從來不是「浪費」，而是「珍貴的回憶」。
我一直很鼓勵孩子入廚。記得謙謙小時候曾為疲憊的我偷偷在廚房獨自製作芒果奶昔，結果忘了蓋好攪拌機的蓋子，弄得廚房到處也是芒果奶。雖然當時我已經很累，但他的心意卻叫我忘了疲倦和煩惱；看著杯盤狼藉的廚房，我反而笑了！有孩子的生活常常是一地雞毛，但那份純粹的愛，卻讓我們能夠邊收拾邊微笑，心情變得豁然開朗。
廚房裡不可能永遠都是完美的成功畫面，但正是這些「失敗」的經歷，卻成了我們一家的專屬回憶。失敗了又如何？一起商量補救方法，加些其他材料或調味料，最後一樣吃得津津有味。也許人生也是如此，未必總是按預定的方向走，但總有辦法調整和解決，心態也決定了你的感受。
烹調的過程，不單為了培養生活技能，也是一種單純的陪伴。預備、烹調和品嘗美食的過程其實是很好的溝通時間。不用正襟危坐，在輕鬆的氣氛下，大家往往更願意分享感受。
孩子未來的世界會越來越廣闊，廚房不只是煮食的地方，也是創造回憶和提升親子關係的好地方。成品是否完美不重要，好好享受一起手忙腳亂的過程吧！