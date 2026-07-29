很多人覺得帶孩子進廚房會「越幫越忙」，廚房變了孩子的禁地。當然，相比起自己一手包辦，和孩子一齊烹調會需要更多時間，失敗的機會率也會大大提升！但這些多花了的時間，或是「失敗」的製成品，從來不是「浪費」，而是「珍貴的回憶」。

我一直很鼓勵孩子入廚。記得謙謙小時候曾為疲憊的我偷偷在廚房獨自製作芒果奶昔，結果忘了蓋好攪拌機的蓋子，弄得廚房到處也是芒果奶。雖然當時我已經很累，但他的心意卻叫我忘了疲倦和煩惱；看著杯盤狼藉的廚房，我反而笑了！有孩子的生活常常是一地雞毛，但那份純粹的愛，卻讓我們能夠邊收拾邊微笑，心情變得豁然開朗。