為您「獨處」做好打算的社企 鬧市中的「獨處休息」：給情緒一個不用解釋的角落……

【連崩潰都要排期】 香港人很忙。忙到連崩潰，都要排期。 我聽過一個說法：在這個城市，你想找間廿四小時營業的快餐店不難，想找個地方靜靜地喊一場，卻難過中六合彩。家不是選擇：可能同住的是家人，卻不等於有空間讓你坦露脆弱。辦公室更不用說，茶水間的眼淚，隔天就會變成Whatsapp群組的八卦。 這不是誇張。Karen，一位原本在香港從事市場推廣的土生土長的少女，就親身領教過。

【創辦人的故事：繁華鬧市，無一處可容身】 三位創辦人不同的成長，卻帶著相近的背境：Karen成長於充滿批評、比較和打罵的家庭；Charles成長於一個不允許情緒表達和體罰的高壓家庭；Waiin的家，由於未能容納真實情緒和感受，久而久之大家就習慣抑壓和掩藏自己……。但感恩的是：他們分別在藝術創作、靜觀、輔導中得著療癒，Waiin成為了社工、Charles選擇讀輔導。三人各自結合專業所長，最終以社企形式，嘗試讓心理健康更自然地走進香港人的日常。 機構之成立完全是機緣巧合，某年，Karen遇上一些事，情緒像突然斷了纜的電車，她想找個地方，不必解釋、不必尷尬、不必被人追問「做咩喊呀？」，就只是好好坐一陣，喊一場，然後呼吸。結果她發現：原來繁華鬧市，竟無一處可容身。

後來她因為報名了「召命探索工作坊」，偶然用了一間學院的輔導服務，才體會到一件事：「原來只要有一個空間，再加一個專業人士在旁，好多問題，都可以迎刃而解。」但問題是，這類服務不是門檻高、就是輪候長，更重要是：不是人人一開始就有勇氣踏入「輔導中心」四個大字的地方。 Karen於是反問自己：「如果當年有一個外表不像輔導中心、價錢相宜、隨時可以進去坐吓的地方，我會唔會早一點行出第一步？」 這個疑問，最後變成一間社企：「一息間Resting Place」【註1】。

【一息間 (Resting Place) 的成立】 她的定位很聰明。她發現：香港很多機構(教會、共享空間、甚至私營畫廊) 在不同時段其實是閒置的。她夥拍一位註冊社工 (Waiin) 和另一位輔導員 (Charles)，將這些空間稍作佈置，再加入自助心理健康資源，將「空窗期」變成「情緒加油站」，以極低門檻的形式開放給公眾。換句話說，「獨處休息」不是自建中心，而是一個平台，連結閒置場地與有初步情緒需要的市民。 目前他們的分佈點已遍及港九新界，每個點的外觀與一般社區設施無異：這種「平凡」，正是團隊最珍貴的設計。

【三大服務：空間、輔導、工作坊】 第一，是「空間借用」。身心疲憊時，你可以預約一個時段，進去坐、發呆、寫日記、哭泣，甚至小睡。沒有人會敲門問你「你無事嘛？」，沒有人會遞紙巾叫你「唔好喊啦！」。這裡的信條是：「你不必好返才來，這裡就是為了你：在最需要的時候，帶著任何包袱前來而設的……」 第二，是「輔導服務」。但形式有別於傳統：你可以選擇在「不似輔導中心」的空間進行，一息間平台為你配對最適合，且由經過嚴格篩選的專業輔導員接案。首節免費，甚至有為弱勢青年而設的贊助名額。

第三，是「精神健康工作坊」。從透過手沖咖啡覺察情緒、到離線讀書會，內容生活化，沒有診斷標籤，像參加一個普通興趣班，然而到訪後，心靈卻多了份輕盈。 講太多理論無謂，不如分享兩個實例。

【真實個案 (一)：努力維繫家庭而忘記自我的小生】 第一個個案的主角，是二十四歲初職青年小生（化名）。小生是家中最小的兒子，家庭氣氛緊張，父母關係惡劣處於離異邊緣，他從小背負着「乖孩子」的角色，歇盡所能維繫著家人的關係，他內心有著長期慢性的空虛感，對人生也缺乏動力。然而，一次機緣巧合下，他在Instagram滑到「獨處休息」，在寫「休息日誌」過程中，意識到自己情緒背後的需要，所以參加了「原生家庭」工作坊，透過體驗式的活動，他漸漸發現自己原來長年累月壓抑了自己種種真實的情緒脫節了，人際關係更加反復出現原生家庭中害怕被拋棄的模式…

帶著勇氣和信心，小生在工作坊後更加開展了一趟心理輔導的療癒之旅，在安全的關係中，首次表達自己埋藏而久的憤怒和悲傷，醫治原生家庭的傷痛。雖然過程中帶著淚水和混亂，但他表達說：「我好像再一次感到有生氣，我更加尋回真實的自己。」，也不用煩惱如何向人解釋自己要去「輔導中心」。

【真實個案 (二)：擺脫職場牢籠，重拾核心價值的深柔】 第二個個案的主角，是年約廿九歲的OL深柔(化名)。深柔曾在一間跨國企業中仼職，工作表現甚佳，是公司同事眼中的明日之星。然而，長期極大壓力的工作負荷，加上公司辦公室文化的是是非非，她在兩年前被壓跨了，一度落入深深的自我懷疑。 後來，她偶然在社交平台見到主題有關「尋找適合你的職涯方向」的工作坊，在資深導師的引導中，她首次清楚地確立對她而言最重要的工作核心價值，她更加有全新的視野，明白到為何現時的職場環境對她來說如此壓迫，不斷違反她的界線。她往後更加進深展了心理輔導的旅程，明白到自己的情緒往往是自己核心需要和價值的路標，她學會不等著其他人認同，也為自己挺身而出，設立職場的界線，重拾人生的自主權。

【填補那道「有啲唔妥，但又未使去醫院」裂縫的定位】 這就是「一息間」的價值：它不是要取代臨床心理服務或精神科，而是填補那道「有啲唔妥，但又未使去醫院」的巨大裂縫。 Karen沒有社工或心理學背景，她只是一個曾經在鬧市中找不到地方哭泣、曾在工作上感到迷惘的普通人。但正因為如此，她和團隊設計的服務，沒有一絲「專業距離感」，只有「我明，因為我都經歷過」，你也可稱她為「過來人」(me-too)。

【你唔一定要好返先可以入去】 今天，這個平台已經以在社區不同的閒置場地開枝散葉。有人笑稱它是「情緒便利店」，但我更喜歡叫它做「社區加油站」：入去未必會「即刻充滿電」，但至少：「你唔使推住部死火的車在路上爬」。 如果你想支持，或者自己需要，不妨上網望望「獨處休息」。記住，你唔一定要好返先可以入去，你帶住爛攤子嚟，這正就是「最合適嘅狀態」。