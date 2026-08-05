把解決問題的權利還給孩子

你是哪一類家長：為孩子清除一切障礙、鋪好康莊大道，保護孩子免除困難的家長，還是視挑戰為孩子的必經階段，把心力花在教導孩子如何跨越障礙的家長？我無意貶低前者，畢竟在這個世代，孩子要面對的挑戰遠比我們那年代困難，如果家長們有條件為孩子提供優越的環境，想為孩子安排妥當，避免他們走冤枉路，又有何不可？但相比起「為孩子準備」或是「替孩子解決」這課題，我想思考背後一個更重要的課題：「放手與信任」。

謙謙和童童小時候像好奇的小助手，每當我們做家務、換燈泡、安裝傢俬時，他們會幫忙遞螺絲批和拿工具。但隨著他們漸漸長大，我們的角色開始對調。風扇、儲物櫃和床架等組裝任務全由他們負責，我只是在旁加油打氣！看著孩子專注地研究說明書，將一堆散落的木板和零件有板有眼地組裝時，我有時會心想：對他們來說，砌真實的家具，感覺會不會和從小玩的砌LEGO一樣，充滿著未知的挑戰與成功感呢？