產業向下兼併的原因是利潤到了盡頭

我涉足過很多不同的產業，但有的只是涉及皮毛。如金融業，我只是搞過證券行，甚至這券行只有一號牌，對於基金、衍生工具等等，我的所知只是皮毛。現時我的公司也有網購，不過規模甚小，不足以餬口，也有投資AI，但只是拍擋在經營，內部運作，我啥也不知，對於AI，更加是完全鴉鴉烏。 我唯一熟悉的產業，是出版，編採寫我完全可以一人搞掂，不過這一門現已是夕陽工業，不消提了。 話說在出版業，最高端的是擁有一個品牌，例如一份報紙，一本雜誌，長期出版，只要有銷路，好比印鈔票，我指的是幾十年前。

不過，香港的市場就只是這麼大，人口就是這麼多，當擴張到了一定的地步，經營者很難再從增加銷路增加利潤。像在二千年前後，香港報業市場就是被兩大報紙所壟斷，而這兩大報紙的銷量也已到達了高峰，不可能再進一步了。 報紙的銷路無法打上去，那麼，如果它想要增加利潤，有甚麼方法呢？ 最簡單直接的方法，就是自己搞印刷廠：印刷量是固定的，因此，利潤也是必賺無疑的，自己把印刷廠的那份也賺了，這是幾乎穩賺不賠的生意。這在產業鏈上，叫「垂直擴張」，也即是上游擴下游。

然而，這也有3個缺點，一是要用資金去投資印刷廠，二是要管理印刷廠，三是下游的利潤不及上游，所以會減低了邊際利潤，也即是資金回報率。 那為甚麼出版商會向下游垂直擴張？皆因它的資金沒地方走，再也想不出新的高利潤的出版點子了，唯有投進利潤不那麼高，但自己卻熟悉，也肯定可以賺錢的產業。 所以，出版界向印刷業擴張，愈來愈多大型報社擁有印刷廠，是出版界利潤到頂的先兆。這就是從上世紀八、九十年代起，一直到二千年後，出版業的走勢。

同樣原理，地產發展自己也要兼營建築，又或者是電商也要經營物流，也是證明了這些產業的利潤已過了高峰期，因此不得不向下兼容，以降低成本。這好比一間餐廳，因為是自置舖位，省掉了租金，方才有利潤。其實，這情況就餐廳而言，相等於陷入半死亡。