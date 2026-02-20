恭喜發財！首先祝願您和家人新的一年身體健康、財源廣進、心境平和。願福澤如春天般及時到來，亦願您收到或送出的每一封利是都帶著超越數字的溫暖。 來到農曆大年初四，市面開始恢復節日後熟悉的節奏，不少打工仔亦陸續返回工作崗位。舞獅表演逐漸落幕，熙熙攘攘的花市也讓位給寧靜的街道。但有一項活動幾乎依舊如故：派利是、比較利是及低調的計算。這個習俗看似簡單，但在更深層面上，每封利是其實都講述著一個關於經濟、情感，以及我們對新一年信心的故事。

利是一向是香港最微妙的經濟指標。在經濟繁榮的日子，利是會感覺「重手啲」，這並非一定意味著人們更富有，而是因為他們對經濟前景更有信心。然而，樂觀是一種被低估的經濟力量。當年尾花紅多、股市上漲、就業情況穩定時，利是也反映了這種集體情緒。這時，大人往往更樂於慷慨解囊，認為好運應該與人分享。就連「利是利是」這句諺語，在經濟繁榮時期聽起來也更可信。 當經濟趨緊，利是也會隨著悄悄調整。沒有人會宣佈削減預算，也沒有人會承認會有著跟通脹掛鈎的調整。相反，全城上下會同步、無聲地重新調整。百元可能悄悄變五十，五十變二十。派利是的那一刻，笑容或會變得更加燦爛，彷彿為了彌補利是「變薄」的遺憾。這種儀式的妙處在於它不帶任何評判。每個人都心領神會，無需解釋。香港人的務實，當經濟風向轉變時，我們的利是也隨之而改變。

當然，利是的金額並非僅僅取決於經濟狀況，也會受到更個人的因素影響，就是我們的情緒安全感。一位經濟寬裕但對未來感到迷茫的人可能會少給一些，而經濟條件一般但內心充滿樂觀的人則可能大方地派發利是。利是或許最能揭示經濟自信與情緒平衡的一個指標。利是的金額絕對不只是一個數字，它反映了一個人對未來一年的安全感、希望，以及有時，反映出我們的擔憂。 經濟或政局不穩時，這種心理層面更為明顯。經歷全球動盪、政局緊張、或者經歷個人變動時，派利是就會變成一種表態：我一切都好，或者我正在努力生存。利是不再純粹是一個金錢動作，而更像是對自身韌性的宣言。生活穩定的人，往往派得輕鬆自在，面對挑戰的人，則會派得小心翼翼。即使他們不會明言，利是的妙處在於它尊重這種情感的真實性，它讓我們能在自身舒適範圍內表達慷慨。

試想想一個孫子收到祖父母的利是，金額往往很少會達到天文數字，通常都很適中，也很傳統。但這個動作意義並不在於鈔票本身，而在於被關注的意義。長輩彎下腰，與孫子目光交匯，為新的一年送上祝福。那一刻傳遞的訊息是：你很重要，你是這個家庭的一份子，有人會惦記著你。在這個日益碎片化、容易被電子產品分散注意力的時代，這種專注的舉動意義非凡，令人特別療癒。 再想想，打工仔派利是給保安哥哥、清潔姐姐或茶水阿姨。這些利是的金額通常很少，面值二十或五十元。然而，對收利是者來說，它們卻承載著深刻的意義，就是一份認同。在這節奏急速的城市裡，服務人員很容易在人群中變得「隱形」，而一個利是和一句簡單的「身體健康」則代表著一種被看見的瞬間。它傳遞這一個有溫度的訊息是：我看到你了，我感謝你，我們同舟共濟。這種情感上的價值遠遠超出了金錢的本身。

這正是經濟與情感最緊密交織之處。當生活拮据，不得不減少消費時，我們往往會用更真誠的情感來彌補。一個金額減少的利是，配上真誠的微笑和衷心的問候，比一張心不在焉的大額利是更能傳遞情感。我們本能均明白，祝福才是真正的內容，金錢只不過是暫時的容器。 利是傳統在高度商業化的世界裡，其實是靜靜地帶點反叛意味。它是少數未完全數碼化、未被優化的現金交易之一。我們仍然會在銀行排隊換新鈔，我們依然會仔細斟酌面額。我們仍然會將實體貨幣放進實體利是封，再親手遞給對方。在一個講求無接觸支付和電子錢包通行的年代，這種堅持「觸感」和「有心」的交換，幾乎有一種反叛意味。彷彿它正提醒著我們，有些交易仍然要親身和要個人化的，因為有些價值始終無法透過螢幕傳遞。

或許這就是利是傳統得以延續甚至歷久不衰的原因，甚至愈來愈有生命力。它是對效率的一種微小而美好的反抗。它提醒著我們，經濟並非一個抽象的數位系統，在金錢流動的同時，更是一個由親情、責任、友誼與尊重編織而成的關係網絡。也同時承載著我們對未來的焦慮，也帶著我們對彼此的祝福。 踏入馬年，大家帶住一份謹慎和希望前行。或許利是的真正寓意在於，與其說是一種經濟交易，不如說是一種情感交流。透過利是讓我們明白，慷慨並非取決於利是金額的大小，而是取決於背後的心意。無論今年利是厚還是薄，抑或中規中矩，它其實是傳遞著彼此的祝福：「祝您生活安穩、祝您堅強、祝您未來一切順順利利。」而這是無論市場如何波動，利是都始終保持其價值的原因。