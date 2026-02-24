收購拖累Netflix？

2025年末，環球影視行業傳出重磅消息，Netflix計劃收購老牌影視製作集團華納兄弟探索(下稱「華納」)。然而，Netflix股價持續下跌，年初至今累計跌幅超過一成半，反映投資者對潛在風險的憂慮。 首先，儘管該交易能將哈利波特、蝙蝠俠等頂級IP納入Netflix，但全現金收購須動用巨額資金，或會對公司盈利能力以及現金流構成負面影響。同時，管理層對2026年盈利指引相對保守，並表示企業面臨行業競爭加劇及內容成本上升的挑戰。投資者保持謹慎，避免過度暴露於短期波動風險，導致公司股價表現疲弱。

然而，儘管短期面臨挑戰，Netflix作為全球領先的串流娛樂平台，其核心優勢仍具韌性。截至2025年第四季，付費會員數量突破3.25億，業務覆蓋超過190個國家。同時，2025年全年業績表現穩健，營運收入按年增長近三成。值得關注的是，廣告業務成為增長最快的分部，2025年收入按年增長2.5倍達到15億美元。展望未來，管理層預計廣告收入將保持強勁增長，並有望成為未來的增長引擎。另一方面，受惠於高速寬頻及5G的發展，以及體育賽事與活動現場串流普及等利好因素推動，全球串流視頻市場規模預計將持續擴張。

整體而言，Netflix的轉型策略，包括廣告業務擴張及內容投資，將有望支撐公司長期增長。儘管短期內面臨監管及行業競爭挑戰，但若收購華納順利完成，將顯著提升公司IP資產組合以及競爭優勢，有助鞏固其行業領導地位。