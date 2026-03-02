一個療癒心靈的藝術展覽

上周四，榮幸獲策展人Rikko李靄璣及藝術家趙慧珊AKA C邀請，出席後者第四個個人畫展「Fluttering Wishes 晃樂·願」媒體及VIP預覽會。是次展覽以「晃樂·願」為題，寓意「光影搖曳中的快樂祝願」，猶如陽光穿透樹葉灑落，瞬間閃爍卻留下永恆溫暖。 AKA認為，在這個紛擾的時代，每顆心靈皆需一個情緒出口，透過作品為受眾提供療癒空間，讓人感受到光芒從未離去。是次展覽呈獻30件全新作品，中心主題圍繞新一年(馬年)希望、光芒與祝福，延續其標誌性的黑白金色針筆風格，同時突破紙本限制，首次展出運用不同畫布與顏料創作全新系列，視覺層次更為豐富。

步入展場，首先映入眼簾的是AKA最新針筆畫作。其中特別引人注目，是十二幅小型作品，以招財貓融合十二生肖為主題。每幅作品對應一個生肖年份，將日本經典幸運符號「招財貓」(Maneki-neko)的招手、鈴鐺、金幣等元素，巧妙融入中國傳統生肖動物的個性與象徵特徵。畫面以黑白為主調，金色點綴作為點睛之筆，營造閃耀幸運光輝；背景常融入雲紋、浪花或花卉等傳統圖騰，增添東方詩意與層次。 作品不僅細膩可愛，更像一組「新年祝福信」：鼠年招財貓尾巴捲成金幣，象徵機敏與財富積累；牛年體態穩重，鼻環轉化為鈴鐺，祝願工作穩定；虎年眼神威猛，金色條紋突出王者氣勢，寓意事業衝刺；兔年毛色柔軟，融入月兔元素，帶來家庭平和；龍年最為吸睛，龍鱗與龍珠環繞，騰雲駕霧般招手，象徵飛黃騰達；蛇年神秘智慧，蛇信化為金線；馬年姿態奔放，前程似錦；羊年溫順，三羊開泰；猴年調皮靈活；雞年守時報曉；狗年忠誠守護；豬年圓潤豐滿，年年有餘。每一隻小貓的眼神與動作，都彷彿在祝福大家：「新一年，加油！財運、人緣、快樂，都來了。」這些細節不僅療癒，更融合中日幸運意象，充滿藝術意境。

展覽另一亮點，就是Aka和國際燈具品牌KOFFA的跨界合作，現場展出兩款聯乘檯燈產品：「The Pen」(筆形燈)靈感源自針筆筆尖，線條細長優雅，模仿墨水筆觸，以黑白金色調呈現，配備USB供電及可調光功能，適合書桌或辦公室；「Pen Tip」外形修長，採用E27燈泡，特別適合客廳或書房一隅，為空間增添藝術氛圍。這兩款燈具不僅具實用照明功能，更是藝術品，均由AKA親自設計，完美融合針筆風格與燈具工藝。 更令人震撼的是獨一無二的大型燈飾裝置藝術品《Also Known As》(「亦稱為」)，寬近一米、高約半米，由13枚精心雕琢的「筆尖」組成核心結構，象徵AKA深耕創作13年的歷程。裝置結合鏡面與燈光，觀眾走近時身影反射其中，寓意發現自身尚未察覺的可能性，擁抱每一個「亦稱為」的自己。預覽會當日，此作品吸引眾多嘉賓圍觀拍照，氣氛熱烈。

作為AKA C的朋友，AKA是女子組合Super Girls隊長，從最初欣賞她的歌聲，到如今見證她在藝術道路上愈走愈遠，內心深感感動。她不僅多才多藝，更是一位對創作充滿熱誠的人。每次展覽我均會支持，因為她的作品總能帶來療癒力量——在忙碌的香港生活中，停下來欣賞她的作品，不論是畫作，還是燈具，都有一種治癒心靈的感覺，使人相信世上仍有很多美好事物值得珍惜。本次展覽特別之處，在於將藝術與實用產品結合，讓更多人可將祝福帶回家中，於日常感受到光芒與願望。

謹此恭賀AKA C趙慧珊，再度成功呈獻如此用心之展覽；Rikko及團隊的策劃與組織同樣功不可沒。Aka創作天賦和努力，同樣是銳不可擋，不論筆觸和意境，同樣能觸動人心。 展覽於尖沙咀海港城美術館Gallery by the Harbour，海港城海洋中心二階207號舖舉行，展覽期至3月22日，開放時間為每日上午11時至晚上9時，免費入場，誠邀各位把握機會親臨觀賞。