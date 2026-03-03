刻木之夫所有人都解錯了

年初二，香港鄉議局主席劉業強今早到車公廟，為香港求得第22中簽，簽文是：「刻木之夫不可親，當於善惡上觀人；但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁」。 解簽師傅陳天恩居士認為，這是「中上簽」，「刻木之夫不可親」即雕刻出的東西不可當真；「當於善惡上觀人」即要用心觀察，不能單看一面；「但凡見利莫忘義」，即不要為了小恩小惠搞到滿城風雨；「須向仁中慮不仁」，即任何事都要考慮清楚。在我的網站，也有求簽和解簽服務，收一千元一次，因此我也不時會解簽，而年初二的香港簽，這二十多年來我幾乎年年都解，今年也不例外。

「刻木事親」主角是東漢時的丁蘭，這故事廣為流傳，元朝時寫在《二十四孝》，也曾編成戲曲。《漢書．路溫舒傳》有講「刻木為吏」，但這是個偏僻的典故，而且簽文有「夫」和「親」字，因此應與此簽無關。 這故事有不同的版本，晉朝孫盛的《逸人傳》說丁蘭「少喪考妣」，曹植《靈芝篇》只說他死了母親。戲曲卻說他年少時常打罵母親，一次母親因驚恐打罵失足撞樹而亡，他因而悔恨不已，用撞死母親的梨樹/桑樹，雕刻人像供奉。 很明顯，這和香港在2020年的情況有點相像。且不管木頭的來源，丁蘭把木頭「事之若生，朝夕定省」，卻是故事的重點。

根據不同的故事版本，《二十四孝》說：「其妻久而不敬，以針戲刺其指，血出。木像見蘭，眼中垂淚。蘭問得其情，將妻棄之。」 《逸人傳》卻說鄰居張叔因求借不遂，酒醉後，用拐杖敲打木像的頭，木像流淚，丁蘭便把張叔殺掉。 就我所見，包括陳天恩居士在內的所有解簽人，都沒有提及「木像垂淚」，但這是所有版本都有的共通劇情，《靈芝篇》則說木像是在丁蘭殺人逃亡後才為他而「泣血」。至於其妻子針刺指出血，則只有《二十四孝》才有。「木像垂淚」顯然是故事的重點，解釋了丁蘭暴怒的原因：木像的確有靈，而非死物。而且，妻子/張叔的行為並非無心之失，而是惡意傷害，當你遇上了這情況，你應如何應對？