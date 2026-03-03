2025年6月以色列發動「雄獅崛起」(Rising Lion)行動。時隔9個月，以色列再度針對伊朗展開攻勢，並將行動命名為「咆哮雄獅」(Roaring Lion)，此舉導致中東地緣政治緊張局勢再度升級，引發市場對環球石油供應的擔憂。此前，美國總統特朗普曾警告伊朗，要求其在15日內就核計劃達成協議，否則將面臨嚴重後果。如今，此威脅已轉變為實質行動。

作為全球最重要的石油運輸通道之一，霍爾木茲海峽承載全球約兩成的石油運輸量，包括沙特阿拉伯及阿聯酋等OPEC成員國的原油出口亦高度依賴該海峽進行運輸。市場擔心一旦伊朗採取行動封鎖該海峽，將對全球能源供應構成負面影響，並進一步推升油價。受地緣政治緊張局勢影響，WTI原油期貨價格已突破70美元關口，創自去年6月以來最高水平。