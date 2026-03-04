美國攻打伊朗，是為了吞佔石油資源嗎？ 2003年美國攻打伊拉克，共和黨總統小布殊以「大規模殺傷性武器」為由，發動中東大規模軍事行動。都伴隨政權更迭的呼籲、集結史上最大規模空軍力量、地緣穩定與以色列安全議題，當然最後還涉及石油供應。廿多年後，似曾相識的畫面再次出現。暫時重要的分別是，當年在對伊拉克是全面地面入侵及佔領，加上強制政權更迭，結果導致數萬美軍傷亡、數兆美元耗費、叛亂四起、ISIS崛起、伊朗勢力反而擴張，可以說是美國廿一世紀最大戰略失誤。反觀今次伊朗行動，至目前為止仍是純粹空中精準打擊，沒有地面部隊及佔領計劃，目標僅限摧毀核設施、導彈網絡。

不一樣的進攻，最終都是為了吞佔中東石油資源嗎？Grok有以下分析： 「美國與以色列於2026年初發動Operation Epic Fury對伊朗的精準軍事打擊，主要目標是摧毀其核設施、消滅領導層（包括最高領袖哈梅內伊）並削弱對中東代理勢力的支持。這並非全面入侵或為了吞佔石油資源，而是出於國家安全與地區穩定的防禦考量，回應伊朗長期威脅與核擴散風險。雖然伊朗擁有全球第三大石油儲備，且攻擊導致油價波動與供應擔憂，但美國早已是全球最大產油國並實現能源獨立，此行動的石油因素僅為次要附帶影響（如有利美國頁岩產業或限制中國能源），而非核心動機；歷史上美國中東政策雖曾涉及石油利益，惟此次並無證據顯示有意佔領伊朗油田，整體仍是多重地緣政治與安全因素的綜合結果。」

我的看法是，人工智能的分析值得參考。從早前的委內瑞拉到近日的伊朗，兩國的主要石油出口對象都是中國。吸取了攻打伊拉克的失敗經驗，「靴子落地」的災難是可免則免的。單靠「外科手術式」空襲，可以換來伊朗內部自行崩潰，繼而改變其石油出口政策嗎？我們拭目以待。