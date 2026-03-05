2025年香港戲院電影總票房收入錄得約11.31億元，較2024年的13.4億元，相比下跌近15.79%。這是連續3年的斷崖式下跌。 究其原因，有人會回答，這是因為網上資訊太多，又有像Netflix這樣的OTT平台的競爭，攤薄了電影的資源。問題在於，其他地方的票房可不差呀： 北美市場，即美國和加拿大在2025年的電影總收入是為 88.7億至90.5億美元，小幅增長1.5%至4%；中國電影更加是爆發式增長，總票房達到了518.32億元人民幣，較去年增長約21.95%。 換言之，電影業不景，只是香港斯人獨憔悴而已。要知道，香港的電影業曾經獨步東亞，電影院更加是人們閒餘必去之地，為甚麼會搞到這田地呢？

其中之一原因，當然是大氣候上，這二十幾年來，為了短時間的利潤增長，不作任何長線投資，只吃老本，省掉了長期投資的支出，就可以獲得短期的利潤數字，但長期而言，當然是死路一條。二十多年下來，基建老舊，也包括了電影院在內，人們對於進電影院的心情，自然是興趣缺缺。 要知道，以前的人看電影，就只是為了瀏覽其內容，在三十年代的東南亞，或是七、八十年代的中國，一個小房間，一部放映機，幾十張小椅子，觀眾看得津津有味，塞爆了房間。

可是，現在的人如要看內容，在家裏看OTT，甚至只看手機，就可以了，去電影院的目的，是為了嘆世界，是高消費娛樂，但今時今日，豪華的電影院有幾間？有的豪華影院，規模小，屏幕不大，又失了電影震撼氣勢，倒不如回家看幾十吋屏幕的電視算了。 除了基建之外，本地電影的生產稀少，也是一因。在去年，加埋合拍片，只有35至38部港產片，本地製作不足，自然也影響了吸引力。 港產片不足的原因，很多人都說了，是因題材單「二」，不是警匪，就是社會。但我說出另一個沒有人說過的原因，就是這產業太過坑人，投資者十居其九，被騙得血本無歸，現在怕怕，不敢投資了！