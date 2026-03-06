過去一周，有人因在Polymarket押注3月前美國攻伊朗而大賺，也有人因高槓桿加溝貨輸入肉。我相信連特朗普也估計不到斬首行動產生不了預期效果，加上伊朗無差別攻擊周邊國家和封鎖霍爾木茲海峽，令海陸空運輸線亂作一團，故此油價急升，航運成本大增，可憐我等汽油車車主(苦笑)。擾攘一輪後，相信市場會稍鎮靜，但逢高沽貨和造淡繼續是本欄上半年主輯。在2月20日「新年進步 投資有道」一文中已表明「港股逢高減持，美股逢高沽空是上半年基本看法」。

風險資產市場過去賴以維生的炒美國減息和AI概念利好因素正減弱，AI軍備競賽在不斷投入而marginal return不斷備受質疑下，其資金利好的情勢很大機會會急速轉向，美股今年出現大幅回調的機會高唱入雲。試問在地緣政治風險不斷破頂下，全球通脹還有望短期下降嗎？Cathie Wood推崇備至的construction deflation也不是一時三刻會出現並可解決問題。故此，在環球通脹風險下，美國減息路途只會愈來愈遠。不要忘記，外資投行基本共識是美國今年只減息兩次，若中東戰事延續，主要航運路線封鎖，美國減息預期變加息預期，風險資產回調可極為恐怖，別忘記俄烏戰事也拖拉了4年(本欄也高估了特朗普調停戰事的能力，在此認錯)，海外投資者預先撒離非本土市場，君不見日本、韓國股市這周回調之深，相信是海外投資者爭相止賺結果。若難掌控時機，減持股票並候低配置航運和商品股是Long Only Investor首選操作。