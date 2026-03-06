發展基金有效防止電影老千

香港有很多老千產業，其中之一，是勾投資者落搭：投資者虧10元，工作人員先賺幾元。至於投資者能不能賺錢，那就是天意了，當然，十居其九，是虧本的。 這些老千產業有一些共同特色，就是和我們的日常生活息息相關，而且能帶給快樂。因此我們：一，以為自己對這產業有一定的認識；二，發達後，很想投資這門產業，因為有得玩。 這兩種錯誤想法必然會產生錯誤結果，就是富豪們很喜歡投資老千產業，結果就是虧本，而且是虧得不明不白，血本無歸。

其中一門流行的老千產業，當然是餐飲：富豪們往往想有一個自己的飯堂，也方便日常應酬，結果就是，搞手們先是在裝修刮一筆，然後在入貨上收回扣，不消多久，投資者虧光了，再找新投資者進場，進場之後，再次略做裝修，餘此類推，直至再找不到投資者為止。 電影的情況也差不多，不過，投資者還多出了另一個不良目的，就是媾女：花錢捧女明星，總不會媾不到吧？ 可惜的是，這如意算盤也不總能如願以償：導演、演員也不是吃素的，而且近廚得食，投資者往往不能染指製作，即不常接觸演員，自然也難以向演員著手。畢竟，小角色片酬不多，大明星你是求她演出，多於她求你，她們並不必然要向投資者獻身，反而是導演，加戲減戲，拍討好點，有更多的機會。

最離譜的是製作費，完全是黑箱作業，投資者不明所以，總之就是，投資進後，看不到帳目，一分錢拿不回來。我有一個朋友說：「虧本不要緊，我覺得是不對投資者有任何的尊重。」 所以，電影產業之所以搞到今時今日，有一部分是咎由自取：實在太坑人了。這當然也並非香港獨有的現象，荷李活也是如此。據說，《哈利波特》的投資者還要虧本，皆因除了演員和導演的分紅，發行費、宣傳費也很好做手腳。 就這方面，電影發展基金可發揮出一定的監察作用，皆因它會很專業地看守每一筆帳目，電影人不易下手腳。也正因如此，那些惡名昭彰的人往往不去申請，以免綁手綁腳。可惜的是，發展基金並沒有朝這方面去作宣傳。