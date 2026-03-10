中東戰火延燒引發能源危機

中東局勢急劇惡化，美國、以色列與伊朗之間的衝突已持續超過一周，此場戰爭不僅加劇地緣政治風險，全球能源「咽喉」霍爾木茲海峽通行受阻，全球能源供應鏈遭受嚴重衝擊。 其中，科威特已宣布削減石油產量及精煉輸出，原因是伊朗對霍爾木茲海峽船隻安全通行的威脅。該國為OPEC第五大產油國，1月份產量約每日260萬桶，但因油輪無法穿越波斯灣，儲存空間迅速耗盡，不得不採取預防性減產措施。科威特石油公司(KPC)表示，此為臨時決定，一旦條件允許，將立即恢復生產水平。據悉，伊拉克已率先減產每日150萬桶。

霍爾木茲海峽作為波斯灣通往外海的唯一通道，每日運載約全球石油消費量的20%。伊朗襲擊行行動已令船東拒絕穿越，導致波斯灣內油輪積壓。中東產油國石油桶無處可去，儲存容量瀕臨飽和。 從客觀情況來看，若果這場戰爭持續超過一個月，霍爾木茲海峽仍然未能能夠通行，海灣阿拉伯國家將耗盡儲存容量，全球每日產量可能削減逾400萬桶，國際油價必定大幅上升。油價上升壓力，已從純粹地緣政治風險炒作，變為實質供應減少風險。 油價上週五集體暴漲，布蘭特原油期貨上漲8.52%，或7.28美元，收報每桶92.69美元；WTI更暴漲12.67%，或10.26美元，收報每桶91.27美元。

過去一星期，國際油價單周漲幅達35.63%，創下自1983年期貨合約歷史以來最大單周漲幅；布蘭特原油漲幅28%，為2020年4月以來最大單周升幅。天然氣供應同樣受重創。卡達作為全球液化天然氣(LNG)出口佔比約20%的主要供應國，已於上周一因伊朗攻擊威脅而關閉生產，進一步推高歐洲及亞洲的電力與取暖成本。 金融市場反應激烈，美國道瓊工業指數及納斯達克指數分別下跌逾5%及7%，歐洲斯托克600指數下滑4.2%，亞洲日經及恆生指數亦回落3.8%至4.5%。能源股逆勢上漲，如埃克森美孚及雪佛龍股價升15%以上，但整體風險偏好急劇下降，VIX恐慌指數升至45，接近2020年疫情高峰。債市方面，美國10年期國債收益率升至4.2%，反映投資者對通脹預期重新評估。美匯指數漲2.3%，成為避險選擇；新興市場貨幣大幅貶值，土耳其里拉及南非蘭特跌逾5%。

更深層次影響，在於全球供應鏈斷裂與風險溢價重估。航運保險費率已上調300%，全球貿易成本上升。銀行業對能源相關貸款的信貸風險增加，若油價長期高企，全球GDP增長可能下調0.5至1個百分點。新興市場更首當其衝，能源進口賬單膨脹，貿易赤字擴大，資本外流風險上升。 對美國而言，此局勢構成貨幣政策兩難。聯邦儲備局正面臨高油價推升通脹的壓力，核心PCE通脹率或從2.5%升至3.5%以上；同時，經濟成長放緩要求維持寬鬆立場。若通脹持續，或會影響聯儲局今年7月前最少減息一次的機會，若果利率居高不下，必然會影響置業人士買樓意欲，房屋及企業貸款需求下跌，樓市和消費市場受到影響。

中國作為全球最大石油進口國，每日進口逾1,000萬桶，其中約30%來自中東。油價暴漲將推高製造業及運輸成本，或會推升能源價格上升引發的通貨膨脹。此外，「一帶一路」在中東項目面臨安全風險，中國可加強與俄羅斯能源合作以分散依賴。 中東其他國家處於風暴核心，沙特阿拉伯及阿聯酋，原油產量可能每日削減300萬桶以上，科威特及伊拉克減產，將影響經濟和社會穩定。非產油國如埃及及約旦，能源短缺及通脹壓力增大，蘇伊士運河收入或受航運繞道影響。脆弱國家如黎巴嫩及敘利亞，戰火蔓延風險更高，人道危機惡化。

歐洲高度依賴中東LNG，德國及法國天然氣價格已升40%，冬季能源貧困風險上升。印度盧比貶值、通脹加劇，影響經濟復甦。日本製造業供應鏈斷裂，汽車及電子業成本上漲。開發中國家如巴西及印尼，肥料及運輸費用推高糧食價格。 美國以色列與伊朗戰爭， 已由霍爾木茲海峽封鎖， 演變為全球性能源危機， 金融危機風險與日俱增。