伊朗人民可能成功推翻政府嗎？

美國在與伊朗的核談判大有進展的背景之下，來一個突襲，連特朗普自己也親口承認了，炸死了好些親美分子。
無論如何，這一次的偷襲，斷絕了現有的神權政權所有的和談幻想。皆因美國已失去了信用，執政者已不存任何政權丟掉而自己活命的可能性，窮途末路之下，只有死戰。
空中轟炸和暗殺永遠不可能令到政權崩潰，皆因死了現領導人永遠還有新的，在美國的立場而言，現時只剩下了兩個可能性：
一是派出地面部隊進攻，徹底毀滅了現政權，但根據歷史經驗，美國攻打陸權國家，打下來也守不住，姑不論這次會不會是例外，要說服國內的反對派，幾乎是不可能的任務。
最困難的部分，是國會通過宣戰。當然，特朗普大可以效法關稅戰，來一個先斬後奏，但這大概率也會被關稅戰一樣，被法院宣告違憲。其實，真正最大的障礙是，特朗普的民望太低，這是美國政治的特色：
民望高，做甚麼也可以，別說是桃色醜聞，刑事案件也可全身而退，更別說違憲被彈劾了，但民望低，則最好乖乖別動……不過特朗普例外的事可多了，不在乎再多一樁。
第二個可能性，也是美國的最佳選項、如意算盤，就是伊朗人民在美伊的炮彈支持之下，發動顏色革命，推翻政權。
然而，根據緬甸的經驗：以軍政府的民望之低，政權也不倒，這證明了，在現代社會，揭竿起義已不可能，要想顏色革命成功，只有靠著軍隊倒戈，支持人民。
表面上，緬甸軍政府的人民支持度遠遠低於伊朗神權，但它佔了幾個便宜，一是沒有石油，即是戰勝了沒有戰利品。二是附近的美軍基地不多也比較遠。三是最重要的，2005年，它從花花世界仰光遷都到鳥不生蛋的內比都，前者滿是奸細，後者則小得可關門打狗。
伊朗的神權和軍權捨不得德黑蘭的繁華生活，不走遷都這一著，而德黑蘭偏偏是最多「伊奸」的地方，這令到本不可能的顏色革命奠下了微小但非不可能的可能性。
本來，伊朗未來的最大可能，是變成另一個阿富汗，但兩者的最大不同，是伊朗有石油。不過，戰火之下，油井荒廢，究竟能發生多大作用，又是另一回事了。