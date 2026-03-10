伊朗人民可能成功推翻政府嗎？

美國在與伊朗的核談判大有進展的背景之下，來一個突襲，連特朗普自己也親口承認了，炸死了好些親美分子。

無論如何，這一次的偷襲，斷絕了現有的神權政權所有的和談幻想。皆因美國已失去了信用，執政者已不存任何政權丟掉而自己活命的可能性，窮途末路之下，只有死戰。

空中轟炸和暗殺永遠不可能令到政權崩潰，皆因死了現領導人永遠還有新的，在美國的立場而言，現時只剩下了兩個可能性：

一是派出地面部隊進攻，徹底毀滅了現政權，但根據歷史經驗，美國攻打陸權國家，打下來也守不住，姑不論這次會不會是例外，要說服國內的反對派，幾乎是不可能的任務。