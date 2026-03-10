中東局勢持續惡化，引發環球股市普遍回落。亞洲股市大幅下挫，WTI原油期貨價格一度升穿每桶110美元關口，反映投資者避險情緒升溫。

首先，亞洲大多數經濟體高度依賴中東進口能源，當中日本接近九成原油來自中東，南韓亦超過六成。能源價格上升將顯著增加生產成本，拖累企業盈利表現，並推升當地物價。

此外，聯儲局減息的不確定性上升。若能源供應中斷導致通脹反彈，聯儲局的減息時間表或將推遲，利率長時間維持高位，並對股票估值構成壓力。有見及此，地緣衝突帶動資金從高估值成長股轉向防禦股以及避險資產，主要由AI科技股主導的市場例如南韓及台灣短期內將面臨下行風險。我們認為，目前科技板塊已經定價了對AI的樂觀預期，在資金避險需求增加的情況下，市場對AI資本開支可持續性的疑慮將被放大，從而引發估值下調的風險。