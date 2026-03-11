史詩之怒行動，將如何影響未來90天的油價？ 一度升穿每桶100美元，之後短時間下跌一成。自2月28日美伊衝突爆發以來，原油期貨價格已累計大漲逾40%，主因市場擔憂「史詩之怒行動」導致中東能源供應鏈遭到干擾。霍爾木兹海峽的封鎖是史無前例的，特朗普公開表示戰事差不多結束，伊斯蘭革命衛隊發言人卻回應戰爭結束將由伊朗決定。伊朗最新聲明卻指與以色列、美國斷交國家可自由通行霍爾木茲海峽。消息混亂，導致近日油價上落波幅之大是史上少見的，石油股以至航空股亦受影響。

定一定神，先請Grok分享他對油價走勢的簡單看法： 「史詩之怒行動作為美國和以色列對伊朗的聯合軍事打擊，已導致伊朗封鎖霍爾木茲海峽，引發全球石油供應中斷，目前油價飆升至每桶100美元以上。未來90天內，油價走勢將取決於衝突持續程度：在樂觀情境下，若衝突快速化解，價格可能回落至70至90美元；在基準情境下，維持90至110美元的高位震盪；在悲觀情境下，若戰火擴大，則可能上漲至110至120美元或更高。整體而言，平均油價預計在95至105美元區間波動，投資者應密切關注地緣政治進展和國際調停，以評估風險。」

對計量經濟有點認識的，都知道原油價格走勢大致上與random walk沒有分別，隨機漫步的含意是要預測未來90日的油價，標準答案就是今天的油價，偏離今天油價的上上落落，尤其短期的市場波幅，都是預期之外的消息帶動。另一方面，我更在行的供求分析，霍爾木兹海峽的封鎖，加上伊朗本身的產油設施的破壞，影響全球逾兩成石油供應。當各地石油庫存耗盡，霍爾木兹海峽的封鎖問題又未徹底解決，油價的進一步上升幅度視乎其他主要產油國的增產步伐，到時油價再創新高是難免的。說過了，《戰爭權力決議案》容許總統60天之內爭取國會授權正式宣戰。於是，未來個多月的美伊戰爭風險仍然存在，油價在這段期間不容易顯著回落。油價高企，息口亦不容易有下調空間。