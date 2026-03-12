富人另類買學位 教育制度須大變

假學歷的新聞不停出現，其實並非香港獨有現象，全世界都有，中國內地、台灣也並不比香港少，究其原因，只是因為現在造假太容易了。在網上，可以找到一條龍服務，正因供應增多了，也有市場需求，因此才會湧現出大量假學歷案件。 不過，這些假學歷案件，只有窮人才會幹，皆因有錢人用不著走這條路。首先是入學，從playgroup到小學、中學，都是有關係的霸佔了絕大部分資源。香港的大學入學全靠考試，很公正，可是在其他地方，有錢使得鬼推磨，入學絕對不是難事。

本科生比較公正，不過碩士和博士，就可大做手腳了。基本上，碩士和博士都是大學的斂財項目，已是公開的事實了。政府也不諱言，要搞大學經濟，這倒是老實之言，皆因大學的確是一個賺取「街外錢」的機構，在美國、英國行之多年，香港在這方面，已是大落後了。 查實，當碩士、博士可以用寫論文來畢業，已開啟了濫觴：我識得有人專寫論文，以此為生，有意思的是，這位朋友只是本科，成績也非學霸，居然寫了不少名牌大學的博士論文，其馬虎程度，可想而知。反正現時畢業論文如此之多，根本不會有人看；反觀五、六十年代，有時候一篇碩士論文可成經典，影響了整個後世，這情況已不復存在了。

事實上，現時大部分人的大部分知識，都是在網上學習，反而在學校學的，非但舊，而且廢，說得也不動聽，難以吸收。這好比十幾年前唸中學，只是嬉玩，在試場上真能打的，都是補習。 所以，包括馬斯克在內的很多人都說，大學只是一個交際的園地，沒有學習作用。至於香港的大學，由於學生大多是低下階層，連交際作用也不存在了。Palantir更加直接，索性招收成績好的中學生，少年們省掉浪費唸大學的幾年。 簡而言之，在互聯網和AI的世界，整個教育制度需要的是巨變。不過這是塊太大的餅，牽涉到太多人的利益，政府不敢去動，只有等它們自然演變，這當然是浪費了公帑和市民的學習人生，可是誰管得了呢？