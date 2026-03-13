AI焦慮未散，AI助理程式OpenClaw卻席捲全球，內地掀起的「養龍蝦」熱潮尤為突出，衍生付費安裝的服務，日前騰訊控股(700)免費安裝活動吸引大批群眾，引致股價急升。惟OpenClaw熱潮驚動官府，國家互聯網應急中心發布有關其安全應用的四大風險，大型銀行等國企及政府部門等亦接獲通知，禁止在辦公室電腦安裝，甚至有呼籲促請已安裝者「徹底卸載」，竟又出現付費卸載的服務。如此一來一回，「邊裝邊卸」、「隨裝隨卸」的服務，都是集體焦慮衍生的財路。

與此同時，社交媒體Threads有自稱「龍蝦」的用戶，聲稱受到主人剝削，公開API金鑰報復。API(應用程序編程接口)是一組規則或協議，可支持軟件應用程序相互通信，以交換數據、特性和功能。「龍蝦」懂得報復，驟聽已覺可怕，再看下去，「養龍蝦為患」的想像愈來愈真實，怎不驚嚇。因為API金鑰被公開，無異開門揖盜，讓惡意使用者盜用該金鑰發出請求，用作詐騙，譬如誘使登入假冒網站之類。

OpenClaw是一款開源、自託管AI智能體助理程式(AI Agent)，去年11月才由一個奧地利千禧世代軟件業者開發，可替用家執行收發電郵及安排會議等指令。撇除其在引入生活便利的強大功能，網絡安全未能妥善處理，才是最大焦慮。