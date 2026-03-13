2月22日墨西哥大毒梟、外號「金髮男」的Nemesio Oseguera因拒捕而被政府軍擊斃，幾個地區因而爆發暴亂。 這位仁兄是一個國際販毒集團的首領，被指控向美國走私大量毒品，還涉及偷油、強迫勞動和人口販賣，他一直被通緝，曾經用火箭彈擊落軍用直升機。2015年斬首了24名警察，他的兄弟、妻子、兒子、女婿均已落網，分別在美國和墨西哥服刑。 換言之，他和美、墨政府都是血仇，如今的結局，有著必然性。問題在於，獲貧民支持的他在2020年新冠肺炎疫情流行期間，發放印有自己組織標誌的補給包，幫助貧民。哥倫比亞大學組織犯罪專家Edgardo Buscaglia甚至說：「與墨西哥政府相比，他算是最不壞的選擇。」

為甚麼貧民會支持一個毒梟呢？他存在的基礎是甚麼呢？ 從政治學看，權力不喜歡真空，當政府的權力不到時，其他的權力單位就會乘虛而入。金髮男受到貧民歡迎，正是因為墨西哥政府的權力不到基層，金髮男取代了墨西哥政府的管治地位。我們也可以把這兩者的鬥爭視為權力鬥爭，皆因金髮男的基層管治能力比政府更好，那麼，誰才應是政府呢？ 政府的權力達不到基層，皆因沒錢。中國幾千年歷史，從來都是地方自治，只有到了新中國時期，管治才到基層。

那為甚麼黑社會可統治基層呢？因為他們有犯法收入，例如販毒、賭博，這是政府所沒法做的。這在香港的五、六十年代，也是如此，無他，警力不足，港英政府只管幾個地區，維持英國人和高級華人的利益，就已足夠；低下階層則天天和黑社會打交道，這才是他們的「政府」。 當政府的管治能力足夠時，深入基層，黑社會已無法達成「社會」的功能，漸漸淪為「黑幫」。這也是香港從七十年代到九十年代的情況：大部分的市民都用不著認識黑人物，黑幫只管黑道。

到了今天，滿街都是鏡頭，管治能力到達了高峰，黑社會非但無法作惡，連家法也執行不了，現在這情況，連黑幫也算不上，只能叫「匪幫」。