從《生化危機9》看遊戲產業

有留意遊戲動態的，想必對《生化危機9》這新作不會陌生。此作是由卡普空(CAPCOM，TYO:9697)開發及發售，屬於生存恐怖類遊戲，是《生化危機》系列的第11部作品。記得首作於1996年在PlayStation主機上推出，被其玩法和恐怖感深深吸引，因此買下人生第一部電視遊戲機。時移世易，新作改為多平台發行，僅僅5天全球銷量就突破500萬套，刷新系列銷量增長最快紀錄。 卡普空是日本著名遊戲開發商，除了《生化危機》外，代表作還包括《怪物獵人》、《街頭霸王》、《洛克人》和《鬼泣》等系列，當中前兩者更是銷量支柱。翻看業績，卡普空在2025財年上半年表現不俗，收入增44%至811億日圓，營業利潤更升90%至393億日圓，營業利潤率也提升11.8個百分點至48.5%。由於卡普空的年結為每年3月底，估計《生化危機9》的佳績將進一步推動2025財年業績表現。

一個有趣問題，撇開手遊不說，現今遊戲平台主要分PC和主機，後者再細分Sony(TYO:6758)的Playstation、微軟(MSFT)的Xbox和任天堂(TYO:7974)的Switch等。究竟哪個較受玩家歡迎？從卡普空的業績可見端倪。以數碼內容銷量計，2020財年PC與主機版本的銷量比例是35:65，到了2023財年PC首次超前變成52:48，2024財年進一步升至60:40，2025財年上半年則是61:39。PC版本優勝之處在於，玩家可以自訂顯示卡、CPU等硬件配置，以提高性能和畫質，而且自由度高，可自行安裝甚至製作MOD以調整遊戲設定。不過，玩家除花費較多外，還須具備一定的電腦知識。反觀主機，硬件配設固定，雖無法享受如PC般的極致性能，但勝在穩定，遊戲安裝簡便，最適合如瓜瓜這般的休閒玩家。

等等，遊戲PC版以運行Windows為主，主機中Xbox也很受歡迎，微軟豈非「大小通吃」？不單如此，其遊戲業務還涵蓋開發及跨平台雲端遊戲，早年還推出Game pass訂閱制，一個月費就能暢玩超過800款遊戲。雖則如此，但以2025年遊戲營收計算，微軟約有235億美元，仍落後於Sony的311億美元。無他，Playstation主機銷量領先Xbox，又擁有《最後生還者》、《戰神》等專屬遊戲，加上品牌忠誠度高，微軟短期難以超越。不過，個人認為Sony過度依賴主機硬體周期，雲端遊戲發展較慢，又不像微軟般具備「主機+PC+雲端」的跨平台優勢。再講，即使Sony擁有專屬遊戲，但也要推出Windows版本以吸引非Playstation玩家。

根據預測，未來五年全球遊戲產業營收將有年均6.8%的複合增長。近年主機銷售增長放緩，個人估計遊戲軟體和訂閱服務將會是主要增長來源。若然如此，微軟遊戲業務的成長潛力不容忽視。周日參加彌撒時，神父在講道中提及到，社會上的娛樂愈多，反映我們愈不快樂。在分析遊戲股業績增長的同時，或許我們也該思考，虛擬世界的成就感，能否真正填補現實的空虛。這倒是比選股更值得深思的課題。