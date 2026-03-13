改革香港汽油價格的時機

2020年消委會就香港汽油價格發表報告，按「紐約期油價一度跌至每桶負40美元，令全城譁然。不過更令車主不解的是，為何當國際原油價格大幅下跌時，本港燃油價格卻依然高企？究竟油公司是否「合謀定價」，本港油價是否存在「加多減少」、「加快減慢」的情況？事實上，香港油價是「歷史遺留」問題，多項結構性因素包括稅項、地價、燃油類型限制汽油價格，加上競爭有限，令價格長年處全球最貴水平！從2015年至2025年，港汽油價格由每公升約14至15元逐步升至去年3月歷史高位26.84元，10年升逾九成。去年4月香港汽油價格為每公升約3.46美元，位列全球最昂貴之列。

油公司曾回覆消委會指其他運作成本，包括折扣優惠、保險、地價、差餉、運輸、通脹等，讓本地零售價不跟隨國際原油價格變動。但電動車大行其道，未來加油站用地投標價相信可大降，有望減低油站經營成本，加上商用物業價值大跌，未來的整體平均油站地皮價值有望由近年的5至7億元回落至2016年的1.7億元水平，避免高昂的地租成本最終轉嫁到零售油價上。同時間，政府也應檢視燃油稅，畢竟香港每公升汽油徵收超過6元燃油稅，佔(折扣後)總零售價超過三分之一。前局長曾公開指年輕人買不起樓，可先買車，汽車不應以奢侈品定位，政府應檢視高昂燃油稅合理與否。

另外，過往香港曾提供95辛烷值汽油，價格較相宜，但現時只剩下98辛烷值汽油可選，98汽油較適合跑車，大部分車輛毋須使用。本欄建議政府介入，推動重設95號汽油選項，讓消費者有選擇不「焗買貴油」。回望消委會報告後6年過去，電動車大行其道，加上政府政策補貼，車主紛紛捨汽油車投向電動車，「怨氣」稍減。但中東戰火連天，油價1個月內曾經急升近一倍，加上電動車稅務優惠結束，香港汽油價「加快減慢」再受關注，相信亦提供契機讓政府重新檢視油站汽油定價是否合時宜。

伊朗作為神權國家，領袖哈梅內伊被美國「暗殺」，繼承者必不會善罷甘休，大機會由閃電戰變為持久戰，油價定必再起風雲，由開戰前到現在「僅」上升20元美金相信只是暴風雨前的初雨，大家宜攬緊安全帶。