英偉達的「財報魔咒」

英偉達最新季度業績再創歷史新高，收入按年升逾七成。然而，由於市場已充分定價對英偉達的樂觀預期，業績公布後股價由高位回落。

首先，雖然Blackwell目前仍是業績增長的核心引擎，但市場焦點已逐步轉向新一代架構Rubin。業界估計，GB300 NVL72機架系統售價約為350萬美元，並採用3nm製程及HBM4，有望帶動產品平均售價進一步提升。參考Blackwell的產能增長速度，預計該產品有望貢獻126億至205億美元的額外收入。

此外，AI應用逐漸從「訓練」轉向「推理」階段。一般而言，AI代理處理每次查詢時，須經過多步驟推理生成答案，導致計算量大幅增加。有見及此，在大模型訓練熱潮過後，全球算力需求不會因此大幅回落。管理層已上調2027財年第一季度收入指引，較上一季大幅增加約100億美元，反映Blackwell仍然保持強勁的增長勢頭。