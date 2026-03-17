伊朗的未來就是翻版塔利班

有一個問題，大家有沒有想過：為甚麼在阿富汗，塔利班會成功奪得政權？ 塔利班愚昧，教育水平低，與現代社會不接軌，嚴守格律，沒有花花世界的生活，而且女性沒有人權，任何正常人，都很難接受過著這種生活。但為甚麼就是這種人，這種社會，這種生活方式，方能取得勝利、奪得政權？ 這是因為，戰爭本來就不是正常的生活方式，而是非常殘忍，需要極度的信仰，否則怕死是人類的天性，沒有這種看似愚蠢的思想與作為，一打起來，人都跑光了，不打也輸了。

人類學家認為，這也許是宗教的起源：有宗教信仰的族群的戰鬥力比較強，因而戰勝了無神論者。演化下來，宗教也就成為了人類的共有文化。我甚至懷疑過，比人類更聰明的利安德塔人之所以被人類殺光，嗯，只是殺光了男人，女人也有部分(相信是比較美麗的那些)被人類同化了。 要想男人戰鬥，一定要給予甜頭，而政權已經一窮二白，沒有利益可以付出了，唯一掌在手裏的餡餅，就是女人。因此，神權為了維持軍人的戰鬥力，最有效的方式，就是壓迫女人，這也是塔利班政權的成功之道。

那為甚麼世俗政權明明擁有更多的資源，卻戰勝不了神權呢？這是因為絕大部分的資源都是掌握在首都，而且還是掌握在一小撮權貴的手上，而在邊遠鄉鎮，在平民百姓，在軍隊低層，完全無法接觸到這些資源，更加不可能有任何的生活享受。 在這情況之下，愈窮的軍隊愈能打，皆因正如中國的那句老話：不患寡而患不均。愈窮的軍隊反而愈是公平，內部心理平衡，眼中只有宗教和戰鬥，沒有現代生活的享樂，這反而是戰鬥力最強的軍人。 美國的斬首行動，就是把伊朗貪腐的高層完全殺光了，逐漸由底層的、沒錢的中層軍人把持了軍隊，德黑蘭以至整個伊朗，已沒有了任何的生活享受，而只有愈殘忍、愈相信宗教的軍人，方能治理出戰鬥力更強的軍隊，也會成為未來的統治者，這即是另一個翻版的塔利班，以原教旨治國，也大概率是伊朗的未來。