鏢人的成功與香港作為創作遺址

電影《鏢人．風起大漠》的口碑和票房均很好，不過要我說，原著漫畫的水平遠在電影之上，很多電影不通的劇情，在漫畫說得清楚明白。最怕貨比貨，顯得改編者是把故事編砸了，雖然，幾位編劇均是行內有名的高手。 漫畫的主筆許先哲本業是廣告及文學翻譯，未接受過美術繪畫訓練，26歲決心創作漫畫，創作前花了4年研讀《隋書》、《資治通鑒》等歷史典籍，寫了逾2,000頁廢稿，30歲才寫出了《鏢人》。 這本漫畫的責任編輯是栗原一二，出身雙葉社，是《蠟筆小新》前主編，當過月刊及週刊編輯長、總編輯長，在日本工作了四十年退休後擔當此職。

網上資料有說他是在創作初期便參與，也有說他在漫畫大成功後才加入，兩種說法互相矛盾。就照我在漫畫界的知情朋友的說法，他應是在初期加入，漫畫的成功，他功不可沒。 日本漫畫的編輯權力很大，對漫畫的知識水平也很高，往往決定了漫畫創作的生死，最有名的當是當年《龍珠》的編輯鳥嶋和彥，把當時銷路不佳的《龍珠》從搞笑改為熱血打鬥，成就了日本漫畫史上空前絕後的經典。後來他當上了集英社的執行董事、白泉社的董事長。 又：日本漫畫界的福利很好，幾間大出版社的人員在退休後，可支一半薪金，直至死亡。這當然是因為公司的收入也很好。

栗原一二當然不止主編《鏢人》一書，他的受聘單位是騰訊的漫畫平台，為幾十部作品提供專業建議。不過投入最多的，就是《鏢人》，據說很多分鏡是他搞的，這正如日本漫畫的編劇，往往也負責起初稿，即香港行內俗稱的「打圈」。 我作為香港漫畫的資深讀者，可以負責任地講一句：《鏢人》無論在寫畫水平，以至於故事結構的完整性，以及歷史考證的翔實，是港漫拍馬也比不上。 事實上，港漫在八、九十年代的黃金時期，好比當時的武俠小說、科幻小說，甚至是大部分的商業電影，在創作和考證上的馬虎，以今日的眼光看來，不忍卒睹，只是因為時來風送，九星連珠，方才幸運地曾經成功過。先不說今日香港是不是金融遺址，但是創作遺址，幾可肯定。