中東戰火下銀行的考驗

美國和以色列突襲伊朗，其最高領導人哈梅內伊喪生，中東局勢瞬間陷入混亂。隨著伊朗封鎖霍爾木茲海峽，油輪與貨櫃船無法通行，全球能源與原材料供應受到直接衝擊。受影響最明顯的行業，首當其衝是能源、航空、航運與原材料，其次便是依賴供應鏈的製造業，例如半導體。 作為百業之母的銀行業亦難以置身事外，尤其是在中東擁有業務的國際銀行。香港3間發鈔銀行之中，以渣打銀行與滙豐控股(005)的影響最為顯著。據報道，兩者已暫停該區擴張計劃，並安排員工撤離辦公室改為在家工作，同時停止向中東客戶批出新增貸款，以降低資產風險。

雖然渣打2025年財報未有提供中東地區的完整資料，但以該區最大的市場阿聯酋為例，收入和稅前利潤分別是11.73億(美元，下同)和5.62億元，佔集團整體的5.6%和7.1%。資產配置亦不容忽視，截至2025年底有220.65億元，當中貸款就有87.15億元，分別佔集團整體的2.4%和2.5%。 滙控同期的財報也沒有列出中東地區明細，但埃及、阿聯酋和沙地阿拉伯的稅前利潤分別是5.49億元、7.79億元和7.62億元，合共佔集團整體稅前利潤7%。此外，在批發貸款方面，埃及和阿聯酋的貸款額分別有8.47億元和167.86億元，合共佔集團整體批發貸款的3.4%。個人貸款則分別有3.97億元和40.13億元，合共佔集團整體的0.9%。不單如此，滙控是該地區最大外資銀行，且連續5年在該區債務資本市場排第一。其財富管理業務亦強勁，投資資產增達33%，國際新客戶升12%，成為集團重要的增長引擎。

值得留意的是，不論是渣打還是滙控，中東地區的稅前利潤佔比均高於資產配置，意味該區的資產回報率高、盈利能力強，屬於兩者的高效益市場。究其原因，相信是中東部分市場的利率較高，銀行在貸款業務上能獲得更厚的利差。此外，費用收入比重較高，投資銀行、批發融資、財富管理等業務在中東的利潤率高於整體平均，相信也是原因。 高回報往往伴隨高風險。中東局勢不明朗意味著，若地緣政治風險持續甚至升溫，對渣打和滙控的利潤影響將遠比資產規模所顯示的更大。如何在追求效率與控制風險之間取得平衡，將是兩間銀行在未來必須面對的嚴峻考驗。

然而，有危便有機。據聞中東資金正考慮轉投風險相對較低的亞洲市場，其中香港與新加坡最受矚目。兩地同為國際金融中心，資金進出自由，法制健全，稅制簡單且稅率偏低，加上政治環境相對穩定，自然成為投資者的首選。香港的優勢在於背靠中國增長故事，新加坡則憑成熟的資產管理平台，提供多元化投資工具，形成互補格局。渣打與滙控作為本地大行，兼具國際化業務基礎，料可在這波資金流向中受惠，進一步鞏固其在區內的領導地位。