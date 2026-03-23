中東戰雲密布年內減息夢碎

長江和記股份(001)及長江實業集團(1113)業績記者會，一直以來都是傳媒關注焦點，記者提問內容豐富多元，由千億破紀錄盈利交易，到集團主席所佩戴的腕錶，無一不成為市民大眾討論熱點。 然而，集團主席李澤鉅對環球利率走勢看法，卻是筆者最為關注重點。要知道，集團管理層過去多年高瞻遠矚，每個交易都有高度前瞻性，集團主席對環球經濟視野，甚至投資者而言都極具參考價值。 李澤鉅主席於分析員會議指出：「如果中東戰爭持續的時間超出市場預期，每個經濟體的通脹將會更高，利率將難以回落。」

上述評論，言簡意賅，中東地緣政治動盪與通脹壓力直接掛鉤，則全球各國央行減息空間實屬必然。集團長期堅持保守而多元化營商策略，注重可預測現金流投資原則，正是應對當前亂局最佳保障。 事實上，集團早前出售UK Power Networks權益，套現巨額資金，證明這是一項極具前瞻性決定，持有充裕現金，不僅提供極大靈活性，更能在高息環境中避開借貸風險，同時把握未來優質機會。 此舉進一步印證集團的前瞻視野：早早鎖定高回報資產變現，轉化為強大現金儲備，正是亂世中最穩健的策略。投資者若能及早理解並效法此種思維，將有助於在不確定性加劇的市場中維持優勢。

中東戰雲密佈，地緣政治風險與日俱增，已直接推升通貨膨脹，國際油價大幅飆升，筆者撰文之時，布蘭特期油仍高見112美元，霍爾木茲海峽通行安全嚴重受阻，美國以色列與伊朗互相襲擊不斷升級，伊朗反擊更波及鄰近海灣國家，其中卡塔爾全球最大型煉油廠及液化天然氣設施遭受嚴重襲擊，直接重創全球能源供應鏈。此供應中斷並非短期停戰即可迅速恢復，現階段中東局勢錯綜複雜，停戰幾近奢望，對於霍爾木茲海峽通行安全嚴重受阻，即使個別國家例如沙特阿拉伯繞道紅海出口原油，但也同樣面對胡塞武裝分子的威脅，美國承諾保障商船通行，更加只是信口雌黃，到現在也無法實現。

中東戰爭結果導致能源價格長期高企，各經濟體通脹壓力持續上升，投資者若不是箇中風險，盲目憧憬央行仍有寬鬆貨幣政策空間，恐將面臨重大誤判，甚至錯失調兵遣將調整組合良機。 美國聯邦儲備局上周舉行議息會議，主席鮑威爾強調兩大通脹驅動因素：其一，戰爭導致能源價格高企，直接推升通脹；其二，全球人工智能相關資本開支近乎瘋狂，推升整個產業鏈價格，包括圖形處理器、高頻記憶體等硬件，進而引發廣泛通脹危機。 人工智能熱潮雖帶動科技板塊上漲，惟背後巨額資本開支實為隱形通脹炸彈，供應鏈成本上升、電力需求暴增、原材料短缺，環環相扣，令整體物價難以降。

根據Fed Watch Tool最新數據，聯儲局至今年最後一次議息會議，亦即去到今年12月，維持利率不變機會率已急升至接近80.3%，要知道一個月之前，減息預期仍較高，數據反映戰爭因素，把市場減息預期一筆勾銷，美國今年近乎沒有減息空間。 歐洲情況同樣嚴峻，歐洲央行行長拉加德近期公開警告，通脹有進一步惡化風險，甚至不排除加息可能。歐元區能源依賴度高，天然氣價格大幅飆升，液化天然氣供應受到障礙，同樣推升能源價格，同樣情況俄烏戰爭爆發初期，歐洲各國經歷慘痛「通脹回憶」，中東亂局衝擊疊加人工智能基建投資熱潮，通脹預期已明顯失控。

全球主要央行因此陷入兩難局面，眾所周知，中央銀行其中一個功能，就是通過貨幣政策維持物價穩定，惟面對通貨膨脹上升壓力，即使經濟有下行壓力，央行操作也可能動彈不得，沒有減息空間，最惡劣情況就是陷入滯脹危機。 從近期美國債券孳息曲線走向變化而言，短期債券收益率明顯上升，債券孳息曲線逐漸出現逆向情況，更加預視經濟有出現衰退危機。 高息環境持續，對投資市場影響顯著，借貸成本長期高企，將直接壓制企業估值。高槓桿公司，利息開支上升，盈利能力受壓力。科技股雖有人工智能題材，惟資本開支本身即為通脹源頭，投資者須警惕泡沫風險。

相反，高息環境有利現金流強勁、資產負債表穩健之企業。此類企業無需依賴借貸，即可穩健派息並把握併購機會。投資者宜避開高槓桿，追逐穩健現金流及能源相關板塊。 全球各國央行應對沉重通脹壓力， 維持謹慎貨幣政策實屬無可厚非， 憧憬今年減息已成不切實際幻想。